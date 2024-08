Kamala Harris elige al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como compañero de fórmula

By SEUNG MIN KIM, ZEKE MILLER Y WILL WEISSERT Tuesday, August 6, 2024 1:24PM











ARCHIVO - La vicepresidenta Kamala Harris llega a un evento de campaña el 30 de julio de 2024 en Atlanta. (AP Foto/John Bazemore) kabc

La vicepresidenta Kamala Harris eligió el martes al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula, según tres personas familiarizadas con la decisión. Al elegir a Walz, recurre a un gobernador de la región centro-norte de Estados Unidos, veterano de guerra y partidario de los sindicatos, que ayudó a promulgar una ambiciosa agenda demócrata para su estado, que incluye protecciones amplias al derecho al aborto y generosas ayudas a las familias. Harris espera apuntalar la posición de su campaña en toda la región centro-norte, una zona muy importante en la política presidencial que suele servir como un amortiguador para los demócratas que buscan llegar a la Casa Blanca. El partido sigue acosado por las victorias del republicano Donald Trump en Michigan y Wisconsin en 2016. Trump perdió esos estados en 2020, pero se ha centrado en ellos en su intento por recuperar la presidencia de este año, y está expandiendo su enfoque en Minnesota.

