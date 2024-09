Kamala Harris hará primera visita a frontera con México como candidata presidencial demócrata

PHOENIX -- La vicepresidenta Kamala Harris realizará el viernes su primera visita a la frontera entre Estados Unidos y México desde que se convirtió en la candidata presidencial demócrata para enfrentar una de sus mayores vulnerabilidades antes de las elecciones de noviembre. Está previsto que aparezca en Douglas, Arizona, en un momento en que el expresidente Donald Trump y sus compañeros republicanos critican incesantemente a Harris por el historial del gobierno del presidente Joe Biden en materia de migración y culpan a la vicepresidenta por dedicar poco tiempo a visitar la frontera durante su periodo en la Casa Blanca. La inmigración y la seguridad fronteriza son temas principales en Arizona, el único estado conflictivo que tiene frontera con México y que enfrentó una afluencia récord de solicitantes de asilo el año pasado. Trump tiene una ventaja con los votantes en materia de migración, y Harris ha pasado a la ofensiva para mejorar su posición sobre el tema y desactivar una línea clave de ataque político de Trump. En casi todos los discursos de campaña que pronuncia, Harris relata cómo un amplio paquete bipartidista destinado a reformar el sistema federal de inmigración colapsó en el Congreso a principios de este año después que Trump instó a los principales republicanos a oponerse a él. "El pueblo estadounidense merece un presidente que se preocupe más por la seguridad fronteriza que por los juegos políticos", planea decir Harris, según un extracto de sus comentarios anticipado por su campaña. Luego que la ley de inmigración se estancó, el gobierno de Biden anunció reglas que prohíben que los inmigrantes reciban asilo cuando las autoridades estadounidenses consideren que la frontera sur está desbordada. Desde entonces, los arrestos por cruzar la frontera sin autorización legal han disminuido. Harris también aprovechará su viaje para recordar a los votantes su trabajo como fiscal general de California para enfrentar el crimen a lo largo de la frontera. Durante un acto de campaña en agosto en Glendale, en las afueras de Phoenix, habló de ayudar a procesar a las bandas de tráfico de drogas y personas que operaban a nivel transnacional y en la frontera. "Los procesé caso tras caso y gané", afirmó Harris en ese entonces. Weissert reportó desde Washington.

