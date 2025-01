Karoline Leavitt, la secretaria de Prensa más joven de la Casa Blanca, debuta en su nuevo cargo

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con reporteros en la Sala de Prensa James Brady en la Casa Blanca, el martes 28 de enero de 2025, en Washington. AP Foto/Alex Brandon

WASHINGTON -- Karoline Leavitt, la persona más joven en ocupar el cargo de secretaria de Prensa de la Casa Blanca, hizo su debut en la sala de prensa el martes, y dijo que los conductores de podcasts e influencers de redes sociales podrían participar en futuras ruedas de prensa. Leavitt entró en la sala con un traje pantalón magenta poco después de la 1 p. m., ET. Antes de contestar preguntas, dijo que los reporteros tienen "acceso al presidente más transparente y accesible en la historia de Estados Unidos" con Donald Trump. Llamó a Mike Allen de Axios para la primera pregunta. La Sala de Prensa James S. Brady fue escenario de enfrentamientos entre portavoces y periodistas durante el primer mandato de Trump. El republicano también apareció con frecuencia en el lugar durante el brote de coronavirus. Leavitt, de 27 años, dijo que planea realizar ruedas de prensa frecuentes y que Trump estaría disponible para que los reporteros hicieran preguntas. "Puedo asegurarles que escucharán tanto de él como de mí tanto como sea posible", afirmó. Trump tuvo cuatro secretarios de Prensa durante su primera administración, Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders, Stephanie Grisham y Kayleigh McEnany, y de ellos, Grisham nunca realizó una rueda de prensa, mientras que los demás tuvieron presencias más frecuentes detrás del podio. Leavitt fue portavoz de campaña y de la etapa de transición de Trump, y el mandatario señaló en noviembre que ella hizo "un trabajo fenomenal" cuando anunció que sería su secretaria de prensa de la Casa Blanca. "Karoline es inteligente, dura y ha demostrado ser una comunicadora muy efectiva", dijo entonces en un comunicado. "Tengo la máxima confianza en que ella se destacará en el podio y ayudará a transmitir nuestro mensaje al pueblo estadounidense mientras hacemos que Estados Unidos sea grande de nuevo". Anteriormente, el secretario de Prensa más joven fue Ronald Ziegler, que tenía 29 años cuando asumió el cargo en 1969, en la administración de Richard Nixon. Grisham fue posiblemente la secretaria de Prensa menos visible de la nación en la historia moderna, debido a que no realizó ni una sola rueda de prensa durante los nueve meses que ocupó el cargo. Aunque apareció ocasionalmente en el canal Fox News, prefería grabar sus entrevistas en un estudio para evitar hablar con los reporteros que se reúnen en la entrada de la Casa Blanca para entrevistar a los funcionarios tras sus apariciones en televisión a través de las cámaras instaladas fuera de la mansión ejecutiva. El secretario de Prensa de la Casa Blanca suele ser el rostro público de la administración, e históricamente ha realizado ruedas de prensa diarias para los periodistas. Trump alteró esas normas en su primer mandato, pues prefirió actuar como su propio portavoz principal. Durante su presidencia, de 2017 a 2021, frecuentemente prefería interactuar directamente con el público desde sus mítines, publicaciones en redes sociales y sus propias ruedas de prensa. En una conferencia de prensa realizada en agosto, se le preguntó a Trump si realizaría ruedas de prensa periódicamente en su nueva administración. Él respondió: "Les daré acceso total, y tendrán muchas ruedas de prensa, y tendrán, eh, de mí". En cuanto a un secretario de prensa, dijo: "Probablemente harán algo. Si no es diario, será mucho. Tendrán más de lo que desean". ___

