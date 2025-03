La exrepresentante Katie Porter se lanza a la carrera por la gobernación de California

FILE - U.S. Rep. Katie Porter, D-Calif., prepares to address supporters at an election night party, Tuesday, March 5, 2024, in Long Beach, Calif. (AP Photo/Damian Dovarganes, File) Damian Dovarganes

LOS ANGELES (AP) -- La exrepresentante demócrata Katie Porter anunció este martes que se ha lanzado en la carrera para gobernadora de California en 2026, uniéndose a un nutrido grupo de candidatos que podría verse alterado si la exvicepresidenta Kamala Harris se une a la carrera. Porter, quien se convirtió en una celebridad de las redes sociales al blandir una pizarra blanca en las audiencias del Congreso mientras interrogaba a los directores ejecutivos, prometió en un video de lanzamiento de campaña ser un contrapeso agresivo para la administración del presidente Donald Trump en un momento en que el estado fuertemente demócrata se ha enfrentado a la Casa Blanca por cuestiones que van desde la gestión del agua hasta los derechos de los inmigrantes. "En el Congreso, le puse los pies en el fuego a la administración Trump cuando perjudicaron a los estadounidenses. Como gobernadora, nunca me echaré atrás cuando Trump perjudique a los californianos, ya sea que esté retrasando la ayuda en caso de desastres, atacando nuestros derechos o nuestras comunidades, o tomando ventaja de las familias trabajadoras para beneficiarse a sí mismo y a sus amigos", dijo Porter. El concurso para reemplazar al gobernador demócrata Gavin Newsom ya ha atraído a una gran cantidad de candidatos anunciados y probables que se verían alterados si Harris decide buscar el cargo más alto del estado. Harris, ex fiscal general del Estado y ex senadora de EE.UU., no ha descartado la posibilidad de aspirar a la gobernación desde que abandonó Washington en enero tras fracasar en su intento de ser candidata presidencial. Porter es amiga de la ex vicepresidenta y ha indicado que se haría a un lado si Harris se une a la carrera. En 2012, Harris, entonces fiscal general de California, nombró a Porter supervisora bancaria independiente del estado en un acuerdo hipotecario multimillonario a escala nacional. Si Harris se mete en la carrera "hay muy pocos políticos que querrían enfrentarse a ella", dijo el politólogo del Claremont McKenna College Jack Pitney. "Sería probable que ganara la nominación demócrata, y es probable que los demócratas ganen la gobernación". Porter, quien se presentó sin éxito al Senado de EE.UU. el año pasado y también es conocida por su destreza en la recaudación de pequeños fondos, se convierte en una de las candidatas más conocidas, uniéndose al ex alcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa y a la vicegobernadora Eleni Kounalakis, entre otros, en el bando demócrata. Se espera que los demócratas conserven fácilmente el escaño en un estado donde superan en número a los republicanos inscritos en casi 2 a 1. Los republicanos no han ganado unas elecciones estatales en California desde hace casi dos décadas. En el bando republicano, el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, se convirtió el mes pasado en el primer republicano importante en anunciar su candidatura para sustituir a Newsom, cuyo mandato finaliza a principios de enero de 2027. Bianco culpó a los demócratas de la actual crisis de los sin hogar y de los altos precios de la vivienda. Aunque Harris entre en la carrera, el sistema de primarias abiertas del estado puede ser impredecible: todos los candidatos aparecen en una única papeleta, independientemente del partido, y sólo los dos más votados pasan a las elecciones generales de noviembre. Los candidatos alineados con Trump podrían entrar en el lado del GOP, generando interés conservador, o un candidato rico podría surgir con los fondos para sacudir el orden esperado. "Estas primarias abiertas son difíciles de predecir", dijo el consultor demócrata Andrew Acosta. "Simplemente hace que sea más difícil de predecir". En un momento en que algunos demócratas nacionales están aconsejando un enfoque temporal y moderado de Trump para dejar que los resultados de un Washington controlado por los republicanos jueguen para el público, Porter dejó en claro que está preparada para una pelea. "No es ningún secreto, los demócratas están abajo en estos momentos. Las energías no son buenas", escribió en un correo electrónico a sus seguidores. "Nuestro partido, y el movimiento contra Trump, necesita desesperadamente liderazgo...y una voluntad de ser feroz". Porter, una favorita progresista, creó una reacción en línea después de perder la carrera por el Senado de 2024, cuando culpó a los "multimillonarios que gastan millones para manipular esta elección". Quedó tercera en las primarias - por detrás del demócrata y ahora senador Adam Schiff y del republicano Steve Garvey - y no pasó a las elecciones de noviembre. Algunos compararon sus palabras con las afirmaciones infundadas de Trump sobre fraude electoral en 2020. Porter aclaró más tarde su declaración inicial para decir que no creía que el recuento de votos de California o el proceso electoral se hubieran visto comprometidos. Pero no se retractó de sus comentarios anteriores. Manipulado, dijo en un seguimiento, "significa manipulado por medios deshonestos". Desde que en enero abandonó su distrito en la Cámara de Representantes del Sur de California y volvió a dar clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Irvine, se ha dedicado a recaudar fondos. Abogada de protección al consumidor antes de su elección a la Cámara, Porter se hizo conocida en el Congreso por sus interrogatorios implacables a líderes empresariales y otros testigos del comité, a menudo usando su pizarra para desmenuzar cifras complejas mientras usaba un lenguaje llano para atacar la codicia corporativa. Elegida por primera vez al Congreso en 2018, Porter dijo en su vídeo que "primero corrí para el cargo para hacer responsable a Trump. Siento esa misma llamada a servir ahora para impedir que haga daño a los californianos".

