Kendrick Lamar entra al campo para su espectáculo de descanso del Super Bowl LIX

NUEVA ORLEANS -- Kendrick Lamar prometió que contaría algunas historias e interpretó la canción de la que todo el mundo habla durante el espectáculo del descanso del Super Bowl.

El actor Samuel L. Jackson abrió la actuación vestido con un traje del Tío Sam antes de que Lamar empezara a interpretar sus éxitos, como "Squabble Up", "Humble", "DNA" y "Peakaboo".

También se burló de los espectadores con respecto a su canción "Not Like Us".

"Quiero interpretar su canción favorita, pero ya sabes que les encanta demandar", dijo Lamar.

Fue acompañando por SZA para interpretar sus canciones Luther" y "All the Stars".

Los reflectores estaban puestos en Lamar a medida que se acercaba el partido, una semana después de que el artista ganara cinco premios Grammy, entre ellos el de canción y disco del año por su éxito "Not Like Us". Esa canción fue una de las principales protagonistas de una batalla viral de rap que tuvo lugar la pasada primavera entre Lamar y su colega Drake.

A continuación, dio a la gente lo que quería interpretando el que ha sido su mayor éxito hasta la fecha, "Not Like Us", aunque no pronunció la palabra "pedófilo" en lo que ha sido una polémica letra dirigida a Drake.

El público ayudó a Lamar cantando la famosa frase "A Minor".

La estrella del tenis Serena Williams también ayudó cuando apareció para bailar un poco, representando a Compton, California, que es de donde tanto ella como Lamar se levantaron orgullosos para encontrar el éxito en sus respectivas carreras.

Lamar cerró su actuación con "TV Off".

Hubo muchas especulaciones sobre la actuación prevista de Lamar, desde si interpretaría "Not Like Us" hasta si le acompañaría Taylor Swift como invitada especial, dado que ella está presente para apoyar a su novio, el jugador de los Kansas City Chiefs Travis Kelce. Ella colaboró con Lamar en su éxito "Bad Blood".

SZA dejó caer cuatro nuevas canciones el domingo, justo antes de su actuación como parte de su edición de lujo de "Lana". Está previsto que ella y Lamar salgan de gira juntos en abril.

En cuanto a los que se preguntaban si Drake estaría en la casa para el Super Bowl, se informó que estaba en Melbourne, Australia, para un concierto.

The-CNN-Wire & 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.