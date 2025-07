Kilmar Ábrego García podría ser deportado a México o Sudán del Sur, dice funcionario de EEUU

Partidarios de Kilmar Ábrego García se manifiestan frente a tribunal en Greenbelt, Maryland, donde estaba programada una audiencia para devolverlo a Maryland, el 7 de julio de 2025 AP Foto/Mark Schiefelbein

GREENBELT, Maryland -- El gobierno de Estados Unidos no ha decidido a dónde deportaría a Kilmar Ábrego García si es liberado de una cárcel en Tennessee, pero un funcionario federal de inmigración dijo el jueves que México y Sudán del Sur podrían estar dispuestos a aceptar al oriundo de El Salvador. Thomas Giles, subdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), testificó en un tribunal federal de Maryland que la agencia detendría a Ábrego García tan pronto como sea liberado para esperar su juicio por cargos de tráfico de personas. La jueza federal de distrito Paula Xinis está considerando la solicitud de Ábrego García de ordenar al gobierno federal que lo envíe a Maryland en su lugar, un intento destinado a evitar que el gobierno estadounidense intente deportarlo nuevamente. Ábrego García se convirtió en un punto de conflicto sobre las políticas de inmigración del presidente republicano Donald Trump cuando fue deportado erróneamente a su país natal en marzo. Ante la creciente presión y una orden de la Corte Suprema federal, el gobierno lo regresó el mes pasado para enfrentar los cargos de tráfico. Los cargos se originan de una infracción de tránsito en 2022 por exceso de velocidad en Tennessee. Ábrego García conducía un vehículo con nueve pasajeros sin equipaje, lo que llevó a la policía a sospechar de tráfico de personas. Sin embargo, se le permitió continuar conduciendo. Los abogados de Ábrego García han calificado los cargos de "absurdos" y argumentan que deportarlo lo privará de defenderse en el juicio. Los abogados del Departamento de Justicia han contrarrestado que él es un peligro. Un juez federal de Tennessee podría liberar a Ábrego García tan pronto como el próximo miércoles. Una audiencia de cuatro horas celebrada en Maryland el jueves se centró en lo que haría el ICE. Sascha Rand, un abogado de Ábrego García, presionó a Giles para obtener información sobre cualquier debido proceso que el salvadoreño podría recibir en el sistema judicial de inmigración estadounidense. También preguntó al funcionario del ICE cómo sería tratado Ábrego García en un país como México o Sudán del Sur. "No vamos a enviar a personas a un país donde van a ser perseguidas o torturadas", respondió Giles. Rand preguntó a Giles si Ábrego García fue perseguido o torturado en la notoria megaprisión salvadoreña a la que el gobierno Trump lo envió en marzo. "No lo sé", dijo Giles. Los abogados de Ábrego García alegaron recientemente en documentos judiciales que fue golpeado y sometido a tortura psicológica en la instalación. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó las acusaciones. Rand también preguntó a Giles si Ábrego García sería deportado sin previo aviso o sin ser sometido a procedimientos, a lo que Giles respondió "no". El funcionario del ICE dijo que Ábrego García podría expresar temor de ir al país al que está siendo enviado, lo que podría desencadenar un proceso de revisión. Giles señaló que asumía que alguien tendría que expresar ese temor de inmediato. "¿Estamos hablando de minutos o segundos aquí?", preguntó Rand. La persona aún puede obtener una entrevista si el temor se expresa antes de que el avión despegue, explicó Giles. Si se determina un "temor creíble", esa persona será remitida a un juez de inmigración para una determinación final. Xinis, la jueza, mencionó brevemente la posibilidad de una pausa de 48 horas en cualquier intento de deportar a Ábrego García. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. Simon Sandoval-Moshenberg, otro abogado de Ábrego García, comentó a los periodistas fuera de la sala del tribunal de Maryland que el gobierno no aceptaría una pausa de 48 horas. La audiencia se reanudará el viernes por la mañana. Ábrego García se ha declarado inocente de los cargos de tráfico en Tennessee. Un juez federal de Nashville se estaba preparando para liberarlo, tras determinar que no existía el riesgo de que se fugara ni representaba un peligro. Pero el juez ha accedido a mantener a Ábrego García tras las rejas a petición de su equipo de abogados por preocupaciones en torno a que pudiera ser deportado. Los abogados de Ábrego García han pedido a ese juez que retrase su liberación hasta una audiencia en la corte el 16 de julio en Nashville para considerar una solicitud de los fiscales de revocar la orden de liberación de Ábrego García mientras espera el juicio. Cuando el gobierno federal deportó a Ábrego García en marzo, violó la orden de un juez federal de inmigración de 2019 que lo protegía de ser enviado a su país natal. El juez había determinado que Ábrego García probablemente enfrentaría persecución por parte de pandillas locales que lo habían aterrorizado a él y a su familia. La esposa de Ábrego García demandó al gobierno federal por la deportación de su esposo en marzo y está tratando de evitar que sea expulsado nuevamente. Su demanda está siendo manejada por Xinis, la jueza de Maryland. Ábrego García vivió y trabajó en el estado durante más de una década, trabajando en la construcción y criando una familia, hasta que fue deportado. El gobierno federal afirmó que deportó a Ábrego García porque era miembro de la pandilla MS-13, aunque Ábrego García no fue acusado y ha negado repetidamente la acusación.

