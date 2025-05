Kohl's destituye a su CEO tras investigación sobre transacciones con proveedores

By MICHELLE CHAPMAN y ANNE D'INNOCENZIO Thursday, May 1, 2025 5:50PM











Una tienda Kohl's en Everett, Massachussetts el 26 de noviembre del 2021 (AP foto/Josh Reynolds) kabc

Kohl's ha despedido al CEO Ashley Buchanan, quien apenas comenzó a dirigir la cadena de grandes almacenes en enero, después de que una investigación determinara que dirigió al minorista a participar en transacciones con proveedores que involucraban conflictos de interés no revelados. Kohl's nombró al presidente Michael Bender como CEO interino, con efecto inmediato. Kohl's indicó el jueves que el despido de Buchanan no está relacionado con su desempeño, informes financieros o resultados de operaciones y no involucró a ninguno de sus otros empleados. Kohl's llevará a cabo una búsqueda para un CEO permanente y dijo que nombrará un nuevo presidente a su debido tiempo. No se pudo contactar de inmediato a la empresa para comentarios. La noticia llega casi cuatro meses después de que Buchanan, quien había sido el CEO de la cadena de artes y manualidades Michaels, asumiera el cargo en enero. Buchanan había sucedido a Tom Kingsbury, quien permaneció como asesor y retiene su posición en la junta de Kohl's hasta su retiro el próximo mes. Kingsbury sirvió como CEO interino de Kohl's en diciembre de 2022 y fue nombrado líder permanente en febrero de 2023. El despido se produce en un momento en que Kohl's, que opera 1,600 tiendas en todo el país, está lidiando con ventas lentas. Sus compradores de ingresos medios han reducido el gasto discrecional ante los precios aún altos de los productos de primera necesidad. Al igual que otras tiendas departamentales, también ha enfrentado una fuerte competencia de Walmart y Amazon, que han mejorado sus ofertas de moda a precios asequibles. Y al igual que otros minoristas, enfrenta incertidumbre en torno a los amplios aranceles del presidente Donald Trump. El jueves, la compañía ofreció un vistazo preliminar a las ventas y ganancias para el trimestre actual que mostró debilidad continua. Dijo que espera reportar una disminución en las ventas comparables en el rango de 4.3% a 4%, y una pérdida de entre 24 y 20 centavos por acción. Espera reportar los resultados finales del primer trimestre el 29 de mayo. Las acciones de la compañía, con sede en Menomonee Falls, Wisconsin, subieron un 6.4% en las operaciones de la mañana. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

