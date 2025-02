Mujer anglosajona da a luz a bebé afroestadounidense por una confusión en la fecundación in vitro

Savannah, Georgia woman Krystena Murray gave birth to another couple's biological child in an IVF mix-up, a lawsuit says.

Una mujer de Georgia ha demandado a una clínica de fertilidad después de que una confusión en la fecundación in vitro (IVF, por sus siglas en inglés) supuestamente condujera al personal a implantar el embrión equivocado y a que ella diera a luz al hijo biológico de otra pareja.

Krystena Murray, de 38 años y residente en Savannah, declaró que eligió a un donante de esperma que se parecía a ella "con el pelo rubio oscuro y los ojos azules". Se quedó embarazada y dio a luz a un bebé en diciembre de 2023, según la demanda.

Sin embargo, Murray, quien es anglosajona y que, según la demanda, tuvo un donante de esperma anglosajón, se sorprendió cuando dio a luz y el niño que trajo al mundo era afroestadounidense, afirma la demanda.

Murray se encariñó con el bebé y quiso quedárselo, a pesar de saber que la clínica, Coastal Fertility Specialists (CFS), probablemente había implantado el embrión de otra persona, según la demanda.

Solicitó una prueba de ADN que confirmó sus temores de que el bebé no estaba genéticamente relacionado con ella. Cuando Murray se puso en contacto con la clínica, el personal alertó a los padres biológicos del bebé de la confusión, según la demanda.

La otra pareja demandó a Murray por la custodia, y ella entregó al bebé cinco meses después de dar a luz. Según ella, no lo ha vuelto a ver desde entonces.

"Al principio me pregunté si estaba destinada a ser madre, porque lo había intentado durante mucho tiempo", declaró a ABC News. "Esto es algo que realmente sucede, y es devastador, y puede arruinar la vida de alguien, y darse cuenta de que es una posibilidad real".

La demanda fue presentada el martes por la tarde en el Tribunal Estatal del Condado de Chatham, en Georgia.

Murray dijo que había soñado de ser madre. Cuando le preguntaron a una edad temprana qué quería ser, su respuesta fue: mamá.

"En realidad se referían a la carrera, pero, en mi mente joven, lo que quería hacer con mi vida era ser madre", dijo. "Pasé la mayor parte de mis años de juventud pensando que necesitaba tener a la persona o al cónyuge perfecto para formar una familia y, una vez que empecé a hacerme mayor, me di cuenta de que mis prioridades habían cambiado y quería dedicarme a ser madre cuanto antes".

Durante unos 18 meses antes de ponerse en contacto con el CFS, dijo que intentó la inseminación intrauterina sin éxito. Durante una conferencia de prensa el martes, Murray dijo que se puso en contacto con CFS, que opera clínicas en Georgia y Carolina del Sur, a finales de 2022 o principios de 2023.

Durante varios meses, Murray dijo que asistió a muchas citas que incluían exámenes de seguimiento y análisis de sangre. También se sometió a inyecciones diarias durante un período de dos semanas para estimular los ovarios para aumentar la producción de óvulos, dice la demanda.

Murray se sometió a una cirugía de extracción de óvulos y quedó embarazada durante su segunda transferencia en mayo de 2023, dijo. Dio a luz a finales de diciembre de 2023.

"Entonces, la primera vez que vi a mi hijo, como cualquier mamá, era hermoso y literalmente lo mejor que he visto, pero también fue inmediatamente evidente que era afroamericano", dijo Murray durante la conferencia de prensa. "Me gustaría decir que mi primer pensamiento fue: 'Es precioso'. Mi segundo pensamiento fue: '¿Qué ha pasado? ¿Se han equivocado con el embrión o con el esperma? Y si han confundido el embrión, ¿puede alguien llevarse a mi hijo?". Todo eso ocurrió en los primeros 10 ó 15 segundos desde que lo vi".

Murray dijo que amaba al bebé y se encariño con él, amamantándolo y llevándolo a las citas médicas, pero sabía que la clínica había cometido un error de alguna manera.

Compró una prueba de ADN casera y recibió los resultados a finales de enero de 2024, confirmando que el bebé no estaba genéticamente relacionado con ella, según la demanda.

Los abogados de Murray se pusieron en contacto con el CFS en febrero de 2024 para compartir los temores de Murray, afirma la demanda. En marzo de 2024, la clínica se dio cuenta de su error y se puso en contacto con los padres biológicos para informarles de que su embrión había sido transferido a Murray, según la demanda.

Los padres biológicos demandaron a Murray por la custodia del niño. Otra prueba de ADN confirmó que el bebé estaba genéticamente relacionado con ellos, según la demanda.

Murray dijo que quería quedarse con el bebé y contrató a un abogado especializado en derecho de familia pero, después de "una tremenda cantidad de dinero y tiempo", le dijeron que probablemente perdería el caso.

Durante una audiencia en el tribunal de familia en mayo de 2024, Murray dijo que entregó voluntariamente el bebé a la otra pareja, marcando la última vez que lo vio.

Murray dijo que entregarlo a sus padres biológicos fue "el día más duro de mi vida".

"Pienso en él todos los días. No hay día en que no me pregunte qué estará haciendo", declaró a ABC News. "Le crié durante cinco meses, pero no llegué a ver sus primeros pasos. No sé cuáles son sus primeras palabras. No sé qué hitos está alcanzando".

"No sé en qué tipo de persona se está convirtiendo ni cómo está creciendo y desarrollándose, y es muy duro, y pienso en él todos los días y me pregunto cómo estará", añadió.

Según su demanda, Murray dijo que no sabe qué pasó con su propio embrión, si también fue transferido por error a otra pareja o dio lugar a un embarazo.

Murray afirmó que el proceso le hizo cuestionarse la maternidad, pero dijo que actualmente está recibiendo tratamiento en otra clínica y espera poder ser madre pronto.

El bufete de abogados Peiffer Wolf Carr Kane Conway & Wise presentó una demanda contra el CFS y parte de su personal por negligencia, negligencia grave, fianza, incumplimiento de deber fiduciario, ocultación fraudulenta, agresión, falta de consentimiento informado, violación de la Ley de Prácticas Comerciales Justas de Georgia y violación de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales de Carolina del Sur.

Los abogados solicitan una sentencia superior a $75,000 dólares, así como daños punitivos, honorarios de abogado recuperados, daños triplicados recuperados y todos los demás costes. El CFS no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de ABC News.

El abogado de Murray, Adam Wolf, dijo que ha representado a más de 1,000 personas contra clínicas de fertilidad por errores que supuestamente se produjeron durante sus tratamientos. Describió la experiencia de Murray como el "miedo más cruel" de un paciente.

"Después de haber hecho este trabajo durante 13 años, cuando vas a una clínica de fertilidad, existe el riesgo de que no consigan tantos óvulos como esperabas, o crear tantos embriones como querías", dijo a ABC News. "Puede que salgas del proceso sin ningún embrión. Pero lo que nunca se te pasa por la cabeza es que la clínica de fertilidad vaya a transferirte un embrión que pertenece a otra persona. Eso está fuera de lugar, y nunca debería ocurrir en una clínica de fertilidad".

Dijo que espera que esto lleve al CFS a cambiar sus procesos y procedimientos para que un error como éste no vuelva a ocurrir y que se establezcan más salvaguardias en todo el sector de la fertilidad a escala nacional.

Murray afirma que espera concienciar a la gente compartiendo su historia y haciendo saber a otros pacientes que están pasando por algo similar que no están solos.

"No estás sola y usa tu voz. Que no te silencien", dijo Murray. "Creo que, si no decimos la verdad y no compartimos nuestras experiencias, nunca habrá cambios, y esto será un ciclo repetitivo. Y usa tu voz, si no es por ti, porque no podemos cambiar la situación en la que estamos, hazlo por otra persona".