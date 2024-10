La depresión invernal es real y existen muchas formas de combatirla

By CARLA K. JOHNSON Thursday, October 31, 2024 12:53AM











Miriam Cherry posa en su casa donde usa un dispositivo de terapia de luz para tratar su trastorno afectivo estacional. (Miriam Cherry vía AP) kabc

A medida que el invierno se acerca y disminuye la cantidad de horas de luz diurna, las personas propensas a la depresión estacional pueden sentirlo en sus cuerpos y cerebros. "Es una sensación de pánico, miedo, ansiedad y terror todo en uno", dijo Germaine Pataki, de 63 años, de la ciudad de Saskatoon, en Canadá. Ella está entre los millones de personas que se estima padecen un trastorno afectivo estacional. Sus estrategias para lidiar con él incluyen la yoga, salir a caminar y un medicamento antidepresivo. También forma parte de un grupo de Facebook para personas con TAE. "Intento concentrarme en ayudar a otros a superarlo", dijo Pataki. "Eso me da un propósito". Las personas con TAE generalmente tienen episodios de depresión que comienzan en otoño y se alivian en primavera o verano. Cambiar los relojes de vuelta al horario estándar, lo que ocurre este fin de semana, puede ser un detonante para el TAE. Una forma más leve, el TAE subsindrómico, es reconocido por los expertos médicos, y también existe una variedad estival de depresión estacional, aunque se sabe menos sobre ella. En 1984, un equipo liderado por el doctor Norman Rosenthal, entonces investigador en los Institutos Nacionales de la Salud, describió por primera vez el TAE y acuñó el término. ¿Qué causa el trastorno afectivo estacional? Los científicos están aprendiendo cómo las células especializadas en nuestros ojos convierten la parte del espectro de luz azul en señales neuronales que afectan el estado de ánimo y la alerta. La luz solar está cargada de luz azul, por lo que cuando las células la absorben, los centros de alerta de nuestros cerebros se activan y nos sentimos más despiertos y posiblemente incluso más felices. La investigadora Kathryn Roecklein de la Universidad de Pittsburgh examinó a personas con y sin TAE para ver cómo reaccionaban sus ojos a la luz azul. Como grupo, las personas con TAE eran menos sensibles a la luz azul que otras, especialmente durante los meses de invierno. Eso sugiere una causa para la depresión invernal. "En el invierno, cuando los niveles de luz disminuyen, eso combinado con una menor sensibilidad, podría ser demasiado bajo para un funcionamiento saludable, llevando a la depresión", dijo Roecklein. Miriam Cherry, de 50 años y residente de Larchmont, Nueva York, dijo que pasó el verano planeando cómo manejaría su depresión invernal. "Es como un reloj", dijo Cherry. "La luz solar es baja. La luz de día termina a las 4:45, y de repente mi estado de ánimo es horrible". ¿La terapia de luz ayuda? Muchas personas con TAE responden a la terapia de luz, dijo el doctor Paul Desan de la Clínica de Investigación de Depresión Invernal de la Universidad de Yale. "Lo primero que hay que probar es la luz", señaló Desan. "Cuando ponemos a los pacientes a exponerse a luz brillante durante media hora o más cada mañana, la mayoría mejoran drásticamente. Ni siquiera necesitamos medicamentos". La investigación respalda el uso de una luz de aproximadamente 10.000 lux, una medida de brillo. Necesitas usarla durante 30 minutos cada mañana, según la investigación. Desan dijo que esto puede ayudar no solo a las personas con TAE sino también a aquellas con tristezas invernales menos severas. ¿Qué pasa con la terapia de conversación o la medicación? Los medicamentos antidepresivos son un tratamiento de primera línea para el TAE, junto con la terapia de luz. Los médicos también recomiendan mantener un horario regular de sueño y caminar al aire libre, incluso en días nublados. Los beneficios de la terapia de luz pueden desvanecerse cuando las personas dejan de usarla. Un tipo de terapia de conversación, la terapia cognitivo-conductual o TCC, ha demostrado en estudios tener efectos más duraderos, dijo la investigadora Kelly Rohan de la Universidad de Vermont. La TCC implica trabajar con un terapeuta para identificar y modificar pensamientos poco útiles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.