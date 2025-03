La policía de Ecuador detiene a 14 personas por la masacre que dejó 22 muertos y tres heridos

Los detenidos son mostrados a la prensa después de que la policía los detuviera en Guayaquil, Ecuador, el viernes 7 de marzo de 2025, por su presunta implicación en la masacre. (AP Photo/Cesar Munoz)

QUITO -- Al menos 14 personas fueron detenidas, entre ellas dos menores de edad, por su presunta participación en una de las peores masacres ocurridas en Ecuador que dejó 22 personas asesinadas y tres heridas en la ciudad portuaria de Guayaquil, informó el viernes la policía. En medio del despliegue de más de medio millar de policías y militares y tras 200 allanamientos en el distrito de Nueva Prosperina, en el noroeste de la ciudad, 12 personas fueron detenidas y dos menores de edad aislados, informó a la prensa el comandante de la policía local, general Pablo Dávila. De los detenidos, cinco tienen antecedentes penales por homicidio, tráfico de drogas, tenencia de armas, robo y asociación ilícita. Ayer en los barrios Socio Vivienda 1 y 2 y La Barraca, más de 20 sujetos con armas grueso calibre acribillaron a 22 personas y dejaron heridas a tres. Según mencionó Dávila se trata de una disputa entre dos facciones del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones, divididos en Los Fénix y Los Igualitos. "De forma selectiva el día de ayer se victimaron entre delincuentes... conocen las casas, se conocen entre ellos y entre ellos se están peleando por ver quién tiene el poder sobre ese territorio", aseveró el jefe zonal de policía. Los Tiguerones integran la lista de 22 grupos delictivos a los que el gobierno calificó en enero de 2024 como "terroristas", en medio de la declaración de un conflicto armado interno. Surgieron bajo el liderazgo del exguardia penitenciario William Joffre Alcívar, alias "comandante Willy", quien fue detenido el año pasado en España acusado de ordenar el ataque a un canal de televisión que transmitía en directo. En declaraciones a los medios de comunicación, el comandante de policía dijo que 600 agentes policiales y militares se desplegaron en la zona tras las muertes violentas registradas ayer. En el operativo se decomisaron 11 armas de fuego largas y cortas, 2,130 municiones de diferentes calibres, 170 dosis de sustancias sujetas a fiscalización y dos motocicletas reportadas como robadas. El presidente Daniel Noboa, en su cuenta de X, antes Twitter, pidió a los uniformados que cumplen allanamientos en la zona que "actúen con determinación y sin temor a represalias". La Fiscalía dijo el viernes en la cuenta institucional de X, que inició las investigaciones por el asesinato de las 22 personas en el populoso barrio del noroeste de Guayaquil. Agregó que se levantaron los cuerpos de las víctimas, así como los indicios balísticos y de información que incluye las videocámaras del sector y testimonios. Ecuador vive una espiral de incontenible violencia desde hace cuatro años que no cesa pese a que las autoridades destacan la reducción de los homicidios, que pasaron de 8,248 en 2023 -cuando el país registró un récord de muertes violentas- a 6,987 a fines del año pasado. No obstante, en 2025 la violencia arreció en enero al convertirse en el inicio de año más sangriento del que se tenga registro con 731 asesinatos, de acuerdo con cifras oficiales, contra los 493 registrados en el mismo mes de 2024. Las autoridades atribuyen la ola de inseguridad a la expansión de grupos de delincuencia organizada vinculados con cárteles del narcotráfico internacional que han convertido al país andino en lugar de acopio, bodega y tráfico de drogas que ingresan especialmente por la frontera norte.

