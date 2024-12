Ruta para atravesar la jungla del Darién deja 55 migrantes muertos en 2024, en cifras de Panamá

Migrantes llegan a Lajas Blancas, Panamá, después de cruzar el Tapón del Darién desde Colombia con la esperanza de llegar a Estados Unidos, el jueves 26 de septiembre de 2024 AP Foto/Matias Delacroix

La peligrosa travesía por la jungla del Tapón del Darién dejó 55 migrantes muertos en 2024, reportó el jueves el gobierno de Panamá en un año en que cayó la cifra de movilizaciones en un 41%. El presidente panameño, José Raúl Mulino, dio a conocer el número de fallecidos en la ruta por la selva con destino hacia países del norte. Además, afirmó que 180 menores de edad quedaron solos en custodia de las autoridades panameñas en el último año. La cifra es menor en comparación a los 84 muertos reportados en 2023, pero también el número de migrantes que ha atravesado el Tapón del Darién este año ha caído en un 41%. Según el reporte de la autoridad panameña, más de 300,000 extranjeros cruzaron la jungla este año, frente a 511,000 del año anterior. Mulino, quien defendió una política restrictiva de la migración por la ruta cuando asumió el poder este año, espera poder conversar con el presidente estadounidense electo Donald Trump una vez inicie su gobierno para tratar el tema migratorio. El presidente de Panamá considera que coincide con Trump respecto a lo que él ve para su país en la frontera con México. "Ojalá yo pueda tener una conversación con él más temprano que tarde y poder hablar del tema y hacerle entender que Lajas Blancas, del Darién, también es otra frontera de Estados Unidos", apuntó. "Hay que esperar después del 20 de enero para ver por dónde es que se va a abordar este tema en la nueva política exterior de Estados Unidos". Panamá firmó un memorándum de entendimiento con el gobierno estadounidense a inicios de julio que establece, entre otros aspectos, coordinación y financiamiento para la repatriación en vuelos de migrantes. Mulino dijo el jueves que no cree que eso cambie con la llegada de la administración de Trump. También subrayó que el flujo migratorio no cesará en tanto siga la crisis en Venezuela. De acuerdo con los registros panameños, la mayoría de migrantes que cruzan el Darién son venezolanos.

