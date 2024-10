La tormenta tropical Oscar se dirige a Bahamas tras dejar 6 muertos en Cuba como huracán

Una persona pesca en el muelle mientras las olas rompen durante un apagón en La Habana, el lunes 21 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) kabc

SAN JUAN, Puerto Rico -- La tormenta tropical Oscar se dirigía el martes a las Bahamas tras tocar tierra en Cuba como huracán de categoría 1, causando por lo menos seis muertes al tiempo que descargó fuertes lluvias en la isla, que ya sufría un enorme apagón no relacionado. Oscar se ubicaba el martes por la mañana a unos 110 kilómetros (70 millas) al este-sureste de Isla Larga, Bahamas, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés). Tenía vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas por hora) y se desplazaba en dirección noroeste a 19 km/h (12 mph). Se tiene previsto que arroje hasta 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia en el sureste de las Bahamas y las islas Turcas y Caicos. Había una alerta de tormenta tropical en vigor para el sureste de las Bahamas. "En este momento Oscar es como mucho apenas una tormenta tropical", indicó el NHC. Oscar hizo historia como el huracán más pequeño del que se tenga registro, con un campo de vientos de apenas 10 kilómetros (6 millas) de diámetro. Tomó a muchos por sorpresa al tocar tierra en la isla de Gran Inagua en Bahamas el sábado y de nuevo en el este de Cuba el domingo por la noche para dar la vuelta y dirigirse de nuevo a las Bahamas. "No es frecuente ver un fracaso colosal en la previsión de huracanes", escribió en un análisis publicado el lunes el experto en huracanes y marejadas ciclónicas Michael Lowry. Ningún modelo de previsión indicaba que Oscar pudiera convertirse en huracán el sábado, añadió. Oscar dejó al menos 38 centímetros (15 pulgadas) de agua en zonas del este de Cuba el lunes, y los meteorólogos alertaron de fuertes inundaciones y posibles aludes de tierra. Las seis muertes se reportaron en Guantánamo. Huracán y apagones en Cuba Los cubanos ya sufrían un prolongado apagón que ha dejado a la población sin electricidad ni agua corriente desde la semana pasada y que provocó un puñado de pequeñas protestas y una advertencia del gobierno sobre que cualquier disturbio sería perseguido. Oscar es la 15ta tormenta con nombre y el 10mo huracán de la temporada del Atlántico, que comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Los modelos de largo alcance pronostican que se podría formar otra tormenta en el centro del Caribe dentro de una semana. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) predijo este año una temporada de huracanes más atareada de lo normal en el Atlántico debido a una alta temperatura récord en el océano. Esperaba de 17 a 25 tormentas con nombre antes del final de la temporada, con entre cuatro y siete huracanes de categoría 3 o más. Mientras tanto, la tormenta tropical Kristy se movía por aguas abiertas en el océano Pacífico. La tormenta estaba 755 kilómetros (470 millas) al oeste-suroeste de Acapulco, México, el martes por la mañana. Tenía vientos máximos sostenidos de 95 km/h (60 mph) y se movía al oeste-noroeste a 26 km/h (16 mph). Se tiene previsto que Kristy alcance fuerza de huracán el martes por la noche.



