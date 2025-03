Autoridades mexicanas encuentran 275,000 pastillas y polvo de fentanilo ocultos en cajas de nopales

Thursday, March 6, 2025 1:16AM











Autoridades de Mexico informaron de que se incautaron de unas 275,000 pastillas de la droga en Sonora, de camino a Arizona. La droga estaba valorada en unos 6.5 millones de dólares

CIUDAD DE MÉXICO -- Las autoridades del norte de México hallaron el miércoles 32 kilogramos de fentanilo ocultos en cajas de nopales. Las fuerzas del orden mexicanas informaron de que se incautaron de unas 275,000 pastillas de la letal droga en el estado fronterizo de Sonora, de camino a Arizona, y que detuvieron a un hombre de 29 años. La droga estaba valorada en unos 6.5 millones de dólares. Las autoridades encontraron tanto pastillas como la droga en polvo. Se trata del último caso del juego del gato y el ratón entre los narcotraficantes y las autoridades, ya que los traficantes encuentran formas cada vez más extravagantes de introducir droga en otros países. Se han encontrado paquetes de cocaína y fentanilo escondidos en extensiones de pelo y dentro de aguacates, e incluso transportados en submarinos. La incautación también se produce en un momento tenso entre México y Estados Unidos, mientras México se esfuerza por satisfacer las demandas del presidente Donald Trump para detener el flujo de fentanilo y migrantes hacia el norte, que ha utilizado para justificar los aranceles del 25% que puso en marcha el martes, aunque la migración hacia el norte y las sobredosis de fentanilo ya habían disminuido drásticamente antes de que Trump asumiera el cargo. El miércoles, Trump dijo que tras negociar con las autoridades mexicanas y canadienses concedería una excepción arancelaria de un mes a los fabricantes de automóviles, compensando así el golpe económico que supondrían los aranceles. La incautación de fentanilo ocurrió en un retén militar en la carretera mexicana que conecta los estados norteños de Sinaloa y Sonora, donde los agentes registraron un tráiler que transportaba paquetes de nopales.

