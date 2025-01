Las personas son más vulnerables a estafas tras un desastre. Encuentre aquí cómo protegerse

Durante desastres naturales como incendios forestales e inundaciones, suelen surgir estafadores para aprovecharse de las víctimas.

Las personas que se encuentran en un estado emocional alterado luego de un evento catastrófico deberían ser más cautelosas ante impostores que piden detalles de identificación, según Karina Layugan, abogada de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés). Esta agencia se ubica en Los Ángeles, donde los bomberos luchan contra incendios que han dejado al menos 25 muertos y destruido miles de hogares.

En ocasiones los estafadores se hacen pasar por empleados de una empresa de servicio eléctrico o la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y piden "verificar la información". Si alguien usa esa frase, pregunte por qué la persona necesita esa información y "siempre comuníquese directamente con la empresa o agencia", señaló. Esas organizaciones ya deben tener esa información.

"Es algo que desafortunadamente es muy común", observó Layugan. "Después de los desastres, las personas también son especialmente vulnerables a que se les diga que necesitan 'actuar rápido' y se use la urgencia para presionarlas a tomar medidas que podrían no ser las mejores para ellas".

Layugan recalca que la FEMA nunca cobrará cuotas por las solicitudes de ayuda, y que las personas deben ser escépticas con cualquiera "que diga que ayudará a otros a obtener apoyo de la FEMA pronto y que cobre cuotas por adelantado".

Lo mismo ocurre con los contratistas.

"Después de un desastre, las personas que buscan reconstruir se encontrarán con una avalancha de contratistas que se acercarán a ellos y les dirán que pueden ayudar y que 'conocen el sistema'. A veces buscan un pago rápido", expuso Layugan. "Sea escéptico con cualquiera que prometa remoción de escombros inmediata o reparaciones inmediatas. Con frecuencia, ese tipo de individuos buscan pagos en efectivo por adelantado o hacen cosas sin contratos por escrito. Tenga mucha desconfianza de cualquiera que le pida dinero por adelantado o que insista en que 'actúe de inmediato'".

Los sitios de reseñas en línea y las búsquedas del nombre del contratista más la palabra "estafa" o "quejas" pueden resultarle de ayuda, al igual que confirmar la licencia y la información del seguro de cualquier persona con la que trabaje.

"Siempre realice su propia investigación y obtenga un segundo presupuesto", recomendó Layugan.

Tan sólo en 2023, aproximadamente 1 millón de personas en Estados Unidos denunciaron robo de identidad, 2,6 millones de personas denunciaron fraude, y 1,9 millones denunciaron otro tipo de estafas a la FTC. A continuación mostramos algunas formas para protegerse del robo de identidad y de las estafas, especialmente después de un desastre:

¿Cómo identificar si su información se ha visto vulnerada?

Puede llevar tiempo darse cuenta de que le han robado sus datos. Según la FTC, los indicios incluyen:

-Una cuenta de teléfono, electricidad o gas abierta a su nombre

- Llamadas de cobro por deudas en cuentas que usted no abrió

- Facturas por cosas que usted no compró

- Facturas médicas o cargos de seguro por procedimientos que no le fueron realizados a usted

- Información incorrecta en su informe crediticio

- Denegación de solicitudes de préstamos

- Correo que deja de llegar a su buzón o que no encuentra en él

- Falta de un reembolso de impuestos o de prestaciones del gobierno

Si nota alguno de los puntos anteriores, esto es lo que debe hacer:

Primero, denuncie el robo

Contacte a:

- La FTC en línea en IdentityTheft.gov, o llame al 1-877-438-4338. La FTC le proporcionará un plan de recuperación personalizado. Se le preguntará cómo el ladrón ha utilizado sus datos, ya sea para abrir cuentas de tarjetas de crédito, obtener el préstamo o arrendamiento de un automóvil a su nombre, o para solicitar prestaciones gubernamentales.

- Las tres principales agencias de informes crediticios: Equifax, TransUnion y Experian. Pídales que coloquen alertas de fraude y congelen el crédito en las cuentas suyas para evitar un mayor uso indebido de sus datos.

- El departamento de fraude de las entidades emisoras de sus tarjetas de crédito, el banco y otros lugares donde tenga cuentas, tales como una cuenta de seguro médico.

Si actúa con rapidez, puede evitar consecuencias para su calificación crediticia y su salud financiera. La información falsa en su informe crediticio puede ocasionar daños perdurables si no se aborda con prontitud. Después de que haya hecho lo anterior, continúe revisando los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias. Esté atento a cualquier transacción no autorizada o sospechosa y denúnciela.

A continuación, proteja sus datos e información

La FTC recomienda hacer lo siguiente para mantener segura su identidad personal:

- Recoja su correo todos los días y pida que lo retengan cuando esté de vacaciones o de viaje.

- Guarde su información personal, incluida su tarjeta de Seguro Social, en un lugar seguro. No la lleve consigo en su billetera.

- Nunca comparta su número de cuenta bancaria ni su número de Seguro Social, especialmente por teléfono con personas desconocidas o por correo electrónico o mensaje de texto.

Por último, tenga en cuenta otros tipos de robo de identidad

Si bien los desastres pueden llevar a los estafadores a aprovecharse de los grupos vulnerables al hacerse pasar por representantes de agencias de ayuda y gubernamentales, o con estafas de contratación, también pueden ocurrir otros tipos de fraude y suplantación de identidad cuando suceden estos eventos. Si ya se siente vulnerable, es más probable que caiga en otros tipos de fraude, como:

- Robo de información médica y fiscal

El robo de identificación médica y el robo de identificación fiscal son formas comunes de robo de identidad, especialmente durante la temporada de pago de impuestos y los períodos de reinscripción en el Medicare, el seguro médico gubernamental para personas mayores de 65 años.

