Líder opositora afirma que seguirá su lucha en Venezuela tras salida al exilio de Edmundo González

By Associated Press Monday, September 9, 2024 8:51PM











La líder opositora María Corina Machado ondea la bandera venezolana durante una manifestación para protestar contra los resultados oficiales. (AP Foto/Ariana Cubillos) Cristian Hernandez

CARACAS (AP) -- La líder opositora María Corina Machado, afirmó el lunes que no dejará Venezuela y se mantendrá en la lucha para exigir respeto a los resultados electorales del 28 de julio que, según la oposición, dan como ganador a Edmundo González, el excandidato que huyó al exilio tras obtener asilo en España. "Si algo cambia la salida de Edmundo, desde una perspectiva que pueda incrementar el riesgo sobre mí, no lo sé; pero en todo caso yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí mientras que él lo hace desde afuera", dijo Machado en un acto virtual de apoyo de más de dos centenares de personalidades, académicos y organizacionales sociales del país. Machado -quien se convirtió en la principal promotora de la candidatura de González tras ser inhabilitada para ejercer cargos públicos después de anunciar su intención de participar en los comicios- se mantienen a resguardo desde el 29 de julio, después que la Fiscalía General, bajo control del oficialismo, abrió una investigación penal en contra de ambos, tras la petición que hicieron a los militares y policías para que retiren su respaldo al presidente Nicolás Maduro. Maduro y otras autoridades del gobierno han exigido públicamente que se aplique la justicia a los dos opositores a los que acusaron de promover las protestas que se registraron en Caracas y otras ciudades del interior luego de que el organismo electoral colegiado, de mayoría oficialista, proclamó vencedor de los comicios a Maduro. González no fue visto en público desde entonces mientras que Machado ha participado en varias manifestaciones en Caracas. La abrupta salida del país del que varios gobiernos extranjeros consideraban legítimo vencedor de la contienda presidencial de julio, fue anunciada a última hora de la noche del sábado por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Rodríguez dijo que el gobierno de Maduro decidió conceder a González un salvoconducto para salir del país, apenas unos días después de ordenar su detención, para ayudar a restablecer "la paz y la tranquilidad política del país". González arribó el domingo a un aeropuerto militar cerca de Madrid, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, acompañado de su esposa y de funcionarios españoles. Luego de su arribo a España, González difundió un mensaje en el que dijo que su partida "estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela". El lunes, mediante una carta divulgada en X, antes Twitter, el exdiplomático manifestó que su "compromiso no se basa en una ambición personal, esta decisión es un gesto que tiende la mano a todos" y espero que como tal sea correspondido". En la misiva destacó su agradecimiento a Machado y abogó por la libertad de las personas que han sido detenidas en manifestaciones postelectorales y aquellos dirigentes políticos que le brindaron apoyo. En una carta dirigida a parlamentarios de su país, el ministro de exteriores neerlandés Caspar Veldkamp dijo el domingo que el reino de Países Bajos había dado refugio a González en su embajada poco después de las elecciones. Añadió que González dijo, a comienzos de septiembre, que deseaba salir del país "y continuar la lucha desde España". Aunque Maduro fue declarado vencedor de los comicios de julio, muchos gobiernos del continente aún no han reconocido su victoria y exigen a las autoridades que publiquen un desglose de los votos. Mientras tanto, las hojas de recuento, recogidas por voluntarios de la oposición en más de dos tercios de las máquinas de votación electrónica, indican que González ganó por un margen de más de 2 a 1. Las actas de escrutinio se consideran desde hace tiempo la prueba definitiva de los resultados electorales en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral hasta ahora no ha divulgado ningún dato, culpando a un supuesto ciberataque montado por sus opositores desde Macedonia del Norte. El fiscal general, Tarek William Saab, cercano colaborador de Maduro, solicitó la detención de González después de que no compareciera en tres ocasiones en relación con una investigación penal sobre lo que considera un acto de sabotaje electoral. Saab ha dicho que los registros de votación que la oposición compartió en una plataforma digital eran falsos y un intento de socavar las funciones del Consejo Nacional Electoral. Expertos de las Naciones Unidas y del Centro Carter, que por invitación del gobierno de Maduro observaron las elecciones, determinaron que los resultados anunciados por las autoridades electorales carecían de credibilidad. En un comunicado crítico con los comicios, los expertos de la ONU no llegaron a validar la victoria de la oposición, pero dijeron que las actas de votación publicadas en Internet parecen presentar todos los elementos de seguridad originales.

