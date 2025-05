Llega a Venezuela niña de 2 años separada de sus padres deportados de Estados Unidos

Maikelys Espinoza, de 2 años, se reúne con su madre Yorely Escarleth Bernal Inciarte en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el 14 de mayo de 2025. Zurimar Campos/Oficina de prensa de Miraflores vía AP

CARACAS -- La niña de dos años que permanecía en territorio estadounidense luego de que las autoridades deportaran a sus padres venezolanos llegó el miércoles a Venezuela en un vuelo de migrantes deportados desde Estados Unidos. El gobierno del presidente Nicolás Maduro había denunciado repetidamente que se trataba de un secuestro. En un acto en la casa presidencial Maduro agradeció a Richard Grenell, enviado para misiones especiales de Donald Trump, por "sus gestiones" y al mandatario estadounidense que hizo posible "este acto de justicia, humano, profundamente humano". La llegada se produjo semanas después de que el ministro de Interior venezolano Diosdado Cabello denunciara que Estados Unidos había separado a la hija de migrantes venezolanos de su madre cuando ésta fue deportada. El gobierno venezolano pidió que fuera devuelta a sus familiares en Venezuela y condenó la decisión de las autoridades estadounidenses de dejar a la menor con una familia de acogida. "Hoy tenemos una gran victoria, el regreso de Maikelys (Espinoza) a la patria", dijo Cabello acompañado de la primera dama Cilia Flores, quien sostuvo a la niña en brazos tras su llegada a la terminal del aeropuerto internacional Simón Bolívar, a unos 20 kilómetros al norte de Caracas. En declaraciones a la televisión estatal, Flores agradeció a los "medios que estuvieron pendientes, a ese pueblo que estuvo solidario y al gobierno que estuvo firme. ¡Bienvenida Maikelys!". La niña llegó con más de 220 migrantes deportados. El gobierno estadounidense alegó que la separación familiar estaba justificada porque los padres de la niña presuntamente tienen vínculos con la pandilla venezolana Tren de Aragua, designada como organización terrorista por Trump a principios de este año. Según dijeron anteriormente las autoridades de Estados Unidos, la niña estaba bajo el cuidado y custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados y con una familia de acogida. La niña fue separada de su madre el 25 de abril cuando ésta fue deportada a Venezuela. Su padre ya había sido deportado a El Salvador en marzo y permanece allí desde entonces en una cárcel de máxima seguridad, según los abogados de la familia. Poco después de su llegada el presidente Maduro recibió en el palacio de gobierno a Yorely Bernal y Raida Inciarte, madre y abuela de la niña, respectivamente, donde en un emotivo acto devolvió la niña a sus familiares. El mandatario venezolano dijo que espera que "muy pronto podamos también rescatar al padre de Maikelys y a los 253 venezolanos que están en El Salvador". Por años el gobierno de Maduro se había negado a la entrada de inmigrantes deportados desde Estados Unidos. Sin embargo, desde que Trump asumió el cargo en enero, cientos de migrantes venezolanos, incluidos unos 180 que pasaron hasta 16 días en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo, Cuba, han sido deportados a su país de origen. El gobierno de Trump ha afirmado que los venezolanos enviados a Guantánamo y El Salvador son miembros del Tren de Aragua, pero ha presentado pocas pruebas que respalden esa acusación.

