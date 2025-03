Llegan a El Salvador más de 200 presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua

Esta fotografía proporcionada por la oficina de prensa de la presidencia de El Salvador, guardias penitenciarios trasladan a presuntos pandilleros venezolanos, deportados de EE.UU. Oficina de prensa de la presidencia de El Salvador vía AP

SAN SALVADOR -- El presidente salvadoreño Nayib Bukele informó el domingo que llegaron al país los primeros 238 presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua y que de inmediato fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad. El traslado de los presuntos criminales venezolanos también fue confirmado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien dijo que además enviaron a El Salvador peligrosos cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes serán sometidos a la justicia del país. Casa Presidencial distribuyó fotografías en las que se observa cuando los venezolanos bajan de un avión sometidos por agentes de las unidades de choque de la policía y luego fueron trasladados en autobuses hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Ni la prensa nacional ni la internacional tuvieron acceso al aeropuerto. Trascendió que el gobierno de los Estados Unidos pagará a El Salvador 6 millones de dólares para encarcelar durante un año a aproximadamente 300 supuestos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. "Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero alta por nosotros", explicó Bukele en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Agregó que: "Con el tiempo, estas acciones, sumadas a la producción que ya generan más de 40,000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Ocio Cero, contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario". A la fecha, este proceso cuesta 200 millones de dólares anuales. Bukele también informó que Estados Unidos les entregó a 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha buscados por la justicia salvadoreña, "incluyendo a dos cabecillas. Uno de ellos miembros de la estructura más alta de la organización criminal". César Humberto López Larios, alias "El Greñas de Stoner", es uno de los dos cabecillas de la Mara Salvatrucha que el gobierno de Estados Unidos envió a El Salvador, junto a los presuntos miembros de la peligrosa banda venezolana Tren de Aragua. En un video publicado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, con el que anunció el traslado de los miembros del Tren de Aragua, aparecen dos de los trasladados a quienes les pregunta: "¿Nombre?" y el primer reo responde: "César Humberto López Larios", mientras que el segundo dice: "César Eliseo Sorto Amaya". López Larios es uno de los cabecillas, miembro de la ranfla nacional de la MS-13 que dirigen todas acciones de este grupo criminal y que ha sido acusado por cargos de terrorismo en una corte de Nueva York. El país centroamericano y el gobierno de Trump llegaron el mes pasado a un acuerdo para albergar a migrantes detenidos en Estados Unidos. El gobierno de Trump sostuvo que El Salvador podría incluso albergar a ciudadanos estadounidenses, aunque Estados Unidos no puede deportar a sus ciudadanos a otro país. Rubio y Bukele discutieron los detalles de la nueva transferencia, que incluye un costo de aproximadamente 20,000 dólares para albergar a cada prisionero durante el año. Un documento del Departamento de Estado también sugiere que podría reservar 15 millones de dólares para enviar a El Salvador para albergar a miembros adicionales de la pandilla. ¿Que es el CECOT, la mega cárcel donde estarán recluidos los presuntos criminales venezolanos? Bukele ordenó la construcción de la megaprisión mientras comenzaba su campaña contra las pandillas de El Salvador en marzo de 2022. Se inauguró un año después en la localidad de Tecoluca, a unos 72 kilómetros (45 millas) al este de la capital. Tiene capacidad para albergar a 40,000 reclusos y consta de ocho pabellones extensos. Sus celdas alojan a entre 65 y 70 prisioneros cada una. No reciben visitas. No hay programas que los preparen para volver a la sociedad después de sus condenas, ni talleres, ni programas educativos. Nunca se les permite salir al exterior, y son vigilados las 24 horas del día por los guardias penitenciarios. Las excepciones son charlas motivacionales ocasionales de prisioneros que han ganado un nivel de confianza de los funcionarios de la prisión. Los prisioneros se sientan en filas en el corredor afuera de sus celdas para las charlas o son guiados a través de regímenes de ejercicio bajo la supervisión de guardias. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ha dicho que los detenidos nunca volverán a sus comunidades. Los comedores de la prisión, las salas de descanso, el gimnasio y los juegos de mesa son para los guardias. La megacárcel ha recibido críticas de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, de la organización Human Rights Watch y de varias organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos. En 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo con 6,656 homicidios anuales, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Ese año fue uno de los más violentos en la historia del país y el peor desde el fin de la guerra civil. El Salvador cerró 2024 con una cifra mínima récord de 114 homicidios, un promedio diario de 0,3, y en el mes de diciembre sólo registró un asesinato. Bukele prometió erigir el enorme recinto carcelario -exclusivo para pandilleros- pocos días después de que el Congreso decretara por primera vez un régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, que se ha prorrogado cada mes por casi tres años para perseguir a estos grupos criminales. Desde entonces quedaron suspendidos derechos fundamentales como el de asociación, el de tener acceso a un abogado cuando se es detenido, e incluso el de conocer los cargos que motivaron la detención. Desde que entró en vigor el régimen de excepción, las autoridades dicen haber capturado más 85,000 personas acusadas de pertenecer o tener presuntos vínculos con las pandillas. Bukele ha dicho que 8,000 inocentes han sido liberados.



