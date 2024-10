Lo que hay que saber de la Serie Mundial Dodgers-Yankees

By DAVID BRANDT Wednesday, October 23, 2024 6:10AM











Los Dodgers de Los Ángeles celebran su victoria contra los Mets de Nueva York en el sexto partido de la Liga Nacional de Béisbol, el domingo 20 de octubre de 2024, en Los Ángeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

LOS ÁNGELES -- Los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York se enfrentarán en un enfrentamiento de pesos pesados de la Serie Mundial a partir del viernes en el Dodger Stadium. Los Yankees ocuparon el segundo lugar en nómina esta temporada con un gasto de 311 millones de dólares, mientras que los Dodgers fueron terceros con 266 millones, según las últimas proyecciones de MLB. Las dos franquicias se encuentran entre las más exitosas del deporte. Los Yankees acaban de ganar su banderín número 41 de la Liga Americana y los Dodgers su 25to campeonato de la Liga Nacional. Nueva York busca su 28vo título de Serie Mundial, pero el primero desde 2009, mientras que los Dodgers su octavo y segundo en un lapso de cinco años. Aquí hay un vistazo a algunas cosas para tomar en cuenta para el Clásico de Otoño: Ohtani vs. Judge La serie enfrenta a dos de los grandes toleteros de esta generación: Shohei Ohtani de Los Ángeles contra Aaron Judge de Nueva York. Ohtani se convirtió en el primer jugador en la historia del béisbol en conectar 50 jonrones y robar 50 bases en una temporada regular, alcanzando el hito el 19 de septiembre con su segundo de tres jonrones contra los Marlins. Ha mantenido en gran medida esa producción en los playoffs, bateando para .286 con tres jonrones y 10 carreras impulsadas. Judge tuvo otra temporada regular descomunal, liderando las Grandes Ligas con 58 jonrones. También bateó para .322 con 144 carreras impulsadas. El jugador de 32 años ha tenido baches en estos playoffs, con un promedio de .161, dos jonrones y seis carreras impulsadas. Héroes anónimos El enfrentamiento entre Ohtani y Judge seguramente acaparará la mayor atención, pero ambos equipos tienen otros jugadores que han brillado hasta ahora en octubre. El veterano toletero Giancarlo Stanton está teniendo una excelente postemporada, bateando .294 con cinco jonrones y 11 carreras impulsadas, lo que le valió el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. El jugador de 34 años ha luchado con lesiones e inconsistencia desde que se unió a los Yankees en 2018, pero podría consolidar su legado en la franquicia con una gran Serie Mundial. Los Dodgers llegaron hasta octubre con una amenaza poco probable en su orden: Tommy Edman, adquirido en la fecha límite de cambios, procedente de los Cardenales. Su aporte ha sido vital esta postemporada. Está bateando para .341 y conectó un jonrón de dos carreras en la victoria del equipo sobre los Mets el domingo. Ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Precios al alza Se necesitará un bolsillo prominente para llegar al Clásico de Otoño de este año. El precio más bajo de reventa de boletos en el mercado ha oscilado entre los 1.200 y los 1.300 dólares, según Stubhub, superando las cifras finales del año pasado, cuatro veces más altas que la Serie de 2022. Las ventas para los tres juegos en Nueva York son un 40% más altas que las de los Juegos 1, 2, 6 y 7 en Los Ángeles. Cambios en las reglas Muchos de los cambios recientes en las reglas del béisbol siguen vigentes durante la postemporada, incluido el reloj de lanzamiento, la prohibición de formaciones defensivas especiales en el cuadro y un límite a la cantidad de veces que un lanzador puede salir de la goma. El reloj ha sido un gran cambio para el deporte, ampliamente elogiado, reduciendo los tiempos de juego en aproximadamente media hora. Hay una regla que se elimina en la postemporada: el llamado "corredor automático" en entradas extras. Durante la temporada regular de la MLB, si un juego va a entradas extras, se coloca un corredor en la segunda base para comenzar la décima entrada cuando cada equipo batea. Eso no sucede en la postemporada. Las entradas extras se jugarán igual que las nueve anteriores.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.