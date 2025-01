Lo que debe saber antes de planificar un viaje a España

Una protesta contra el turismo excesivo en Santa Cruz de Tenerife, España, el 20 de abril del 2024. (AP foto/Miguel Velasco Almendral) Miguel Velasco Almendral

MADRID (AP) -- España atrajo un récord de 94 millones de turistas el año pasado, lo que convierte al país europeo, famoso por su costa mediterránea, paisajes extensos y ciudades históricas, en uno de los más visitados del mundo. El aumento de visitantes ha provocado quejas en ocasiones de algunos españoles sobre el "turismo excesivo", con preocupaciones sobre la sobrepoblación, el uso del agua y, en particular, la disponibilidad y asequibilidad de la vivienda. El gobierno de España ha comenzado a escuchar las demandas de más regulación, especialmente en torno a la vivienda en las grandes ciudades del país, donde los altos precios de las viviendas y los alquileres se han convertido en una preocupación para los votantes. A principios de este mes, el presidente de gobierno Pedro Sánchez presentó un plan de 12 puntos para abordar la crisis de vivienda, con medidas destinadas a imponer regulaciones más estrictas a los alquileres a corto plazo que principalmente atienden a turistas. Pero eso no significa que España esté poniendo freno al turismo, una industria que representa alrededor del 12% de su PIB. Esto es lo que debes saber antes de planificar una visita: ¿Está España restringiendo a los turistas? No, pero algunas ciudades han comenzado a regular las propiedades de alquiler turístico. Málaga, una ciudad portuaria andaluza en la costa mediterránea sur de España, prohibirá nuevas propiedades de alquiler en 43 barrios de la ciudad donde esos alquileres superan el 8% de las unidades residenciales. La política entró en vigor a principios de este mes y será probada durante tres años. Mientras tanto, Barcelona planea cerrar todos sus 10,000 apartamentos con licencia como alquileres a corto plazo en los próximos años para proteger el suministro de viviendas para los residentes a tiempo completo. La ciudad mediterránea conocida por sus playas, arte y arquitectura surrealista anunció el año pasado que no renovará ninguna nueva licencia de apartamento turístico después de que expire en 2028. ¿Pueden los turistas aún reservar hoteles y otros alojamientos? Sí. Los turistas pueden reservar estancias en hoteles y alquileres de apartamentos a corto plazo en casi cualquier lugar de España. ¿Qué motiva a España a tomar estas medidas? España está en medio de un creciente problema de asequibilidad de la vivienda. Los alquileres exorbitantes son particularmente agudos en ciudades como Barcelona y Madrid, donde los ingresos no alcanzan, especialmente para los jóvenes. Los precios de la vivienda también están aumentando constantemente, especialmente en ciudades y áreas costeras. Se considera que los contratos a corto plazo, principalmente ofrecidos para turistas, también están impulsando el aumento de los costos de alquiler para los locales. ¿Qué más deben saber los visitantes antes de reservar un viaje? Los visitantes que alquilen un coche en España o reserven estancias en hoteles también tendrán que presentar más papeleo gracias a una nueva ley que requiere que los propietarios de hoteles y las compañías de alquiler de coches envíen información personal al gobierno por razones de seguridad nacional. Detalles del pasaporte, direcciones de domicilio e información de pago utilizada por viajeros mayores de 14 años están entre los detalles que se recopilarán. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

