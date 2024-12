Publican nuevas fotos del sospechoso que mató al director general de UnitedHealthcare

NUEVA YORK -- El pistolero enmascarado que acosó y asesinó al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, a las puertas de un hotel de Manhattan utilizó munición con las palabras "deny" (negar), "defend" (defender) y "depose" (deponer), según informó el jueves un funcionario de las fuerzas del orden.

El pistolero sigue en libertad y se está llevando a cabo una persecución.

Estas son las últimas noticias:

Botella de agua y envoltura de barrita de proteínas podrían tener pistas sobre la identidad del tirador

Minutos antes del tiroteo, el sospechoso fue visto en las imágenes de vigilancia comprando los dos artículos en un Starbucks cercano. Según un portavoz de la policía, tanto la botella de agua como el envoltorio de la barrita de proteínas se recuperaron posteriormente de un bote de basura en las inmediaciones del asesinato.

Se han enviado al médico forense de la ciudad para que acelere las pruebas de huellas dactilares.

Pistas sobre el tiroteo, muchas falsas, llegan a través de una línea directa de la policía

Mientras el sospechoso seguía prófugo el jueves por la tarde, la policía de Nueva York analizaba el creciente número de pistas recibidas a través de una línea de atención al público.

Muchas de ellas eran infundadas, como la de un viajero que afirmaba haber visto al tirador en un tren de Long Island Rail Road el miércoles por la noche. La policía registró el tren, pero no encontró rastro del tirador.

Los ciudadanos también han facilitado a la policía varios nombres de personas que se parecen al pistolero, aunque todavía no han confirmado su identidad.

El portavoz de la policía de Nueva York, Carlos Nieves, instó a cualquier persona con información a ponerse en contacto con el departamento "incluso si parece trivial."

"Les pedimos que llamen a la línea de pistas porque esa pequeña pieza de información podría ser la pieza que falta en el puzzle que lo une todo", dijo.

Rabia y odio contra las compañías de seguros llenaron las redes sociales tras el asesinato de Thompson

Las reacciones de los usuarios de las redes sociales -y en muchos casos las bromas- llenaron las secciones de comentarios de frustración hacia las aseguradoras de salud en general y hacia UnitedHealthcare en particular.

"Me encantaría ayudar a buscar al tirador, pero mi plan de salud no cubre la visión", decía un comentario en Instagram.

"¡Bendiciones y autorizaciones previas!", escribió otro usuario.

La policía buscó en el albergue Upper West Side visto en nuevas imágenes

Las imágenes publicadas por la policía de una persona que, según dicen, está siendo buscada para ser interrogada en relación con el tiroteo coinciden con el vestíbulo del albergue HI New York City, situado en el Upper West Side de Manhattan. Ambas muestran un suelo a cuadros blancos y negros y un característico banco en forma de semicírculo.

Matheus Taranto, un huésped del albergue que está de visita desde Brasil, dice que vio a la policía en el alojamiento el miércoles por la noche.

Dice que un agente no le dejó acceder a un baño donde quería lavarse los dientes. "Le pregunté por qué y me dijo que no, que no había pasado nada", explica Taranto, de 24 años.

No conectó los puntos con el tiroteo hasta más tarde.

La policía de Minnesota cree que la amenaza de bomba contra la casa de Thompson fue falsa

En Minnesota, la policía del suburbio de Maple Grove, en Minneapolis, donde vivía Thompson, dijo el jueves que cree que una amenaza de bomba el miércoles por la noche era falsa.

La policía de Maple Grove emitió el jueves un comunicado en el que afirmaba que se estaba llevando a cabo una "presunta investigación de espionaje". El departamento dijo que recibió un informe de una amenaza de bomba dirigida a dos direcciones alrededor de las 7 pm CT miércoles. El Escuadrón de Bombas de Minneapolis y la Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin ayudaron, pero los investigadores no encontraron dispositivos sospechosos u otros artículos.

"El caso se considera una investigación activa, mientras que el incidente parece ser un engaño. No se harán más comentarios en este momento", dice el comunicado de la policía.

Los informes policiales facilitados a The Associated Press por el departamento muestran que los agentes se pusieron en contacto con los familiares de uno de los domicilios y les dijeron que no habían visto nada sospechoso y que no habían recibido amenazas directas.

El tirador escribió palabras en la munición, según una fuente de AP

Las palabras estampadas en la munición utilizada en el tiroteo --"negar", "defender" y "deponer" -- estaban escritas con plumon, según un funcionario de las fuerzas de seguridad.

El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación en curso y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Lo que se sabe de la búsqueda

El jueves por la mañana, la policía seguía buscando al autor de los disparos.

Hicieron públicas nuevas fotos de una persona que, según dijeron, está siendo buscada para ser interrogada en relación con el tiroteo. Las imágenes coinciden con el vestíbulo del albergue HI New York City, situado en el Upper West Side de Manhattan, incluido su suelo a cuadros blancos y negros y un característico banco en forma de semicírculo.

Un empleado del albergue dijo que la policía había acudido, pero no quiso facilitar más información. Danielle Brumfitt, portavoz del alojamiento, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que están cooperando con la policía de Nueva York pero que no pueden hacer comentarios debido a la investigación activa.

Según el funcionario que habló con AP sobre el mensaje de la munición, los investigadores están realizando análisis de ADN y huellas dactilares en objetos encontrados cerca del tiroteo, incluida una botella de agua, que creen que el sospechoso pudo haber desechado. Además, están investigando si el sospechoso había colocado previamente una bicicleta como parte de un plan de huida.

¿Cuál es la crítica de las compañías de seguros?

Médicos y pacientes se sienten especialmente frustrados con las autorizaciones previas, que son requisitos para que una aseguradora apruebe una intervención quirúrgica o un tratamiento antes de que se lleve a cabo.

UnitedHealthcare fue mencionada en un informe de octubre en el que se detallaba cómo la tasa de denegación de autorizaciones previas de la aseguradora para algunos pacientes de Medicare Advantage había aumentado en los últimos años. El informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE.UU. también mencionaba a sus rivales Humana y CVS.

Las aseguradoras afirman que tácticas como la autorización previa son necesarias para limitar la atención innecesaria y ayudar a controlar la espiral de costes médicos.

Las frustraciones van más allá de la cobertura asistencial. Los caros medicamentos innovadores para frenar el Alzheimer o combatir la obesidad no suelen estar cubiertos o tienen límites de cobertura.

¿Qué piensan los estadounidenses de las compañías de seguros?

Un grupo del Senado ha estado investigando la frecuencia con la que tres grandes aseguradoras, entre ellas UnitedHealthcare, deniegan la atención a pacientes inscritos en planes Medicare Advantage. También ha investigado el uso de inteligencia artificial para denegar esas reclamaciones.

Medicare Advantage es la versión privada de Medicare, que proporciona seguro médico a millones de estadounidenses mayores.

El informe de la Subcomisión Permanente del Senado publicado a principios de este año descubrió que, a medida que UnitedHealthcare recurría más a su sistema automatizado para revisar las reclamaciones, aumentaban las negaciones para el tratamiento post-agudo, que incluye los cuidados en residencias de ancianos o de rehabilitación. La aseguradora denegó casi una cuarta parte de las reclamaciones, una tasa que se duplicó en solo un período de dos años, de 2020 a 2022.