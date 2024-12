Los gatos pueden contraer la gripe aviar. Aquí se explica cómo protegerlos.

Una tienda de mascotas en Tigard, Oregon, el jueves 26 de diciembre de 2024, después de que el alimento para mascotas Northwest Naturals dio positivo para la gripe aviar. AP Photo/Jenny Kane

La muerte de un gato doméstico en Oregón y la retirada de alimentos para mascotas suscitan dudas sobre el actual brote de gripe aviar y sobre cómo proteger a las mascotas. La gripe aviar lleva años propagándose entre aves silvestres, pollos, pavos y muchos otros animales. En marzo se confirmó por primera vez en vacas lecheras estadounidenses. El virus ha estado causando enfermedades esporádicas, en su mayoría leves, en personas de EE.UU., y casi todos los infectados trabajaban en granjas lecheras o avícolas. Cuando se detecta el virus, se sacrifican todas las aves de una granja para limitar la propagación de la enfermedad. Las autoridades sanitarias de Oregón rastrearon la enfermedad del gato hasta la comida congelada para gatos que contenía pavo crudo. Los virus recuperados de la comida para mascotas retirada del mercado y del gato infectado coincidían. Algunos dueños de mascotas alimentan a sus animales con carne cruda, pero eso puede ser peligroso, incluso mortal para los animales, dijo el Dr. Michael Q. Bailey, presidente electo de la Asociación Médica Veterinaria Americana. Cocinar la carne o pasteurizar la leche cruda destruye el virus de la gripe aviar y otros gérmenes causantes de enfermedades. "La leche y los productos de carne crudos pueden ser y son un vector de transmisión de este virus", afirmó. ¿Corren las mascotas peligro de contraer la gripe aviar? Aunque los casos de infección son raros, los gatos parecen especialmente susceptibles al virus de la gripe aviar, o tipo A H5N1. Incluso antes del brote en el ganado, hubo casos felinos relacionados con aves silvestres o de corral. Desde marzo, decenas de gatos han contraído el virus. Entre ellos hay gatos de establo y gatos callejeros, gatos de interior y grandes felinos de zoológicos y en libertad. El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles está investigando la muerte de cuatro gatos domésticos que bebieron leche cruda retirada del mercado. Los perros parecen menos vulnerables que los gatos, pero sólo deben comer alimentos bien cocinados, dice Bailey. ¿Cómo puedo proteger a mi gato de la gripe aviar? Los gatos no deben beber productos lácteos no pasteurizados ni comer carne cruda. Los dueños de mascotas deben mantener a los gatos alejados de las aves silvestres, el ganado y las aves de corral. No los dejen vagar libremente al aire libre, dice Bailey, "porque no se sabe en qué se meten. Los gatos son cazadores por naturaleza, y uno de los animales que les encanta cazar son las aves". Evite tocar usted mismo aves enfermas o muertas. Lávese bien las manos después de manipular aves o animales. ¿Cuáles son los síntomas de la gripe aviar en los gatos? Los gatos enfermos de gripe aviar pueden experimentar pérdida de apetito, letargo y fiebre. Si su gato suele ser juguetón y le gusta mirar por la ventana, pero en cambio ha estado durmiendo todo el tiempo o escondiéndose de usted, tome nota, dijo Bailey. "Algo va mal", dijo. Pueden tener los ojos enrojecidos o inflamados y secreciones oculares y nasales. Pueden tener dificultad para respirar o presentar temblores o convulsiones. Si su gato está enfermo, llame a su clínica veterinaria y manténgalo alejado de cualquier persona con un sistema inmunitario debilitado. ¿Qué alimentos para mascotas se han retirado? Northwest Naturals, una empresa de alimentos para animales de Portland (Oregón), anunció el martes la retirada voluntaria de un lote de su comida cruda congelada Feline Turkey Recipe, de 2 libras, tras dar positivo en las pruebas de detección del virus. El producto se vendió en Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Pensilvania, Rhode Island y Wisconsin, así como en la Columbia Británica canadiense. Los alimentos retirados tienen fechas de caducidad del 21 de mayo de 2026 y del 23 de junio de 2026. Los consumidores deben tirarlos a la basura y ponerse en contacto con el lugar de compra para solicitar el reembolso. El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo del Howard Hughes Medical Institute's Science and Educational Media Group. AP es el único responsable de todo el contenido.

