Los Lakers de Los Ángeles se modernizan y dejarán de ser un negocio familiar

Foto del 29 de octubre del 2023, la presidenta de los Lakers de Los Ángeles Jeanie Buss en su asiento durante un juego ante los Clippers de Los Ángeles AP Foto/Danny Moloshok, Archivo

La decisión de la familia Buss de vender una participación mayoritaria de Los Angeles Lakers y que llevó a que valuaran la franquicia es unos sorprendentes $10,000 millones de dólares, marcará el fin de casi medio siglo en el que una de las propiedades más valiosas del mundo deportivo fue dirigida por un padre excéntrico y sus hijos, que a veces discutían entre sí. Con el playboy Jerry Buss y la actual gobernadora del equipo Jeanie Buss a cargo, los glamorosos Lakers han sido, durante dos generaciones, el equivalente en deportes profesionales de un negocio familiar peculiar. Mientras el deporte se volvía cada vez más corporativo y monolítico en el siglo XXI, el valor de las franquicias se disparaba y entes más ricos tomaban el control de esta industria, nada parecía perturbar al equipo de baloncesto favorito de Hollywood, con sus uniformes dorados y 17 trofeos dorados. "La mayoría de los negocios en este país son negocios familiares", dijo Jeanie Buss a NPR a principios de este año en una rara entrevista para promocionar una serie de comedia de Netflix basada en su carrera. "Y todos tienen una familia. Si estás en negocios con ellos, (los desacuerdos) suceden. Pero al final del día, lo que te une es el equipo o el negocio, y quieres construir algo exitoso". Los Lakers y el clan Buss han sido inseparables desde 1979, pero el sorprendente golpe deportivo de Mark Walter el miércoles efectivamente pone fin a esta era. La decisión fue confirmada a The Associated Press por una persona con conocimiento del acuerdo, quien habló bajo condición de anonimato porque ninguna de las partes anunció inmediatamente el trato. La venta convertirá a Jeanie Buss, una de los siete hijos reconocidos de Jerry y quien ha sido parte de la organización por décadas, en una mujer extraordinariamente rica. Puede ser que la decisión de vender sea celebrada por muchos fanáticos. Esta lujosa venta viene con el conocimiento de que los compradores tienen exponencialmente más recursos que la familia Buss, y Walter ha demostrado que sabe cómo gastarlos inteligentemente. Walter, quien encabezó un grupo que compró el 27% de los Lakers en 2021, tiene una reputación impecable en el sur de California por la gestión de los Dodgers de Los Ángeles. "Está realmente comprometido con la ciudad de Los Ángeles de varias maneras, y el deporte es algo que le apasiona mucho, y ciertamente los deportes de Los Ángeles", dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts. "Hablando como empleado de los Dodgers, es muy competitivo y hará todo lo posible para producir un equipo de calibre de campeonato cada año y asegurarse de que la ciudad se sienta orgullosa de los Lakers y el legado que ya han construido con la familia Buss". En la era Buss, el atractivo de los Lakers eran los potenciales trofeos, el soleado Los Ángeles y la intimidad de negocio familiar. Eso fue suficiente para ganar durante décadas, pero el grupo de Walter personifica el enfoque moderno y adinerado para construir un contendiente de campeonato consistente. Se informó que Guggenheim Partners tiene $325,000 millones bajo gestión, con Walter aprovechando particularmente las inversiones en seguros para buscar ganancias en todo el mundo deportivo. "Hace todo lo posible para proporcionar recursos, apoyo", dijo Roberts. "Quiere ganar. Siente que los fanáticos, la ciudad, merecen eso". Antes de la venta, parecía que los hermanos Buss no eran particularmente ricos, al menos para los estándares de los propietarios de equipos. Jeanie Buss ocasionalmente parecía vacilar al escribir ciertos cheques. La riqueza del nuevo grupo propietario podría derribar algunas barreras financieras en la era restrictiva del manejo del tope salarial. "Sé que mi hermana Jeanie solo habría considerado vender la organización de los Lakers a alguien que ella sabe y confía en que continuará con el legado de Buss, iniciado por su padre, el Dr. Buss", escribió Magic Johnson en las redes sociales. Jerry Buss era un químico e instructor de la USC que aprovechó en gran medida sus inversiones inmobiliarias para comprar los Lakers, los Kings de la NHL de Los Ángeles, el estadio Forum y un gran rancho de Jack Kent Cooke por $67.5 millones. Buss amaba pasar un buen rato casi tanto como amaba el baloncesto, y fue clave para instaurar la era Showtime del baloncesto de los Lakers sobre Magic y Kareem Abdul-Jabbar, pero también sobre su propio carisma innegable y hambre de títulos. Tras la era del Showtime, los Lakers adquirieron a Shaquille O'Neal y Kobe Bryant en la década de 1990, inaugurando una segunda etapa de campeonatos. En total, los Lakers llegaron a las Finales de la NBA en 16 de las 34 temporadas de Jerry Buss como su propietario principal, ganando la asombrosa cantidad de diez campeonatos. Jeanie Buss sucedió a su padre como gobernadora de los Lakers tras su muerte en 2013. Su hermano, Jim, fue el jefe de operaciones de baloncesto de los Lakers hasta que Jeanie lo despidió en febrero de 2017 e instaló a Johnson y Rob Pelinka, el exagente de Bryant. Los Lakers ganaron el campeonato de 2020 en la burbuja de Florida, y llegaron a las finales de la Conferencia Oeste de 2024. Su intercambio sísmico para adquirir a Doncic el invierno pasado rejuveneció a la franquicia, posicionando a la superestrella eslovena como la pieza central de los Lakers durante años después de la carrera incomparable de James, que seguirá al menos un año más. Jeanie Buss aún no ha anunciado sus razones para aceptar vender su herencia, y seguirá siendo la gobernadora de los Lakers, al menos por ahora, porque un gobernador debe poseer al menos el 15% del equipo. Pero está siguiendo una tendencia reciente de propietarios de la NBA de alto perfil que ceden sus equipos a grupos de propietarios con recursos aún más extensos.

El escritor de baloncesto de AP Tim Reynolds y la escritora de deportes de AP Beth Harris contribuyeron a este informe.

