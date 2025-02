Los latinoamericanos que fueron secuestrados por Hamas

Hamas liberó este sábado al argentinoisraelí Iair Horn, junto a otros dos rehenes israelíes. Horn es el segundo de los rehenes latinoamericanos en cautiverio desde el 7 de octubre de 2023 en ser liberado en el marco del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo extremista.

El ataque sorpresa de octubre desencadenó una guerra en Gaza entre el grupo extremista islámico y las Fuerzas de Defensa de Israel, que ha dejado miles de muertos en el territorio palestino. Ese día Hamas capturó a más de 100 rehenes israelíes y, desde entonces, del lado israelí hay cientos de familias que no pierden la esperanza de volver a ver a sus seres queridos secuestrados.

Entre los rehenes secuestrados ese día, había nueve latinoamericanos: ocho argentinos y un colombiano.

Iair Horn fue liberado este sábado en Khan Younis, al sur de Gaza, sobre las 10:00 a.m. hora local (3:00 a.m. EST). Salió junto a otros dos rehenes de unos vehículos rodeados de combatientes que los llevaron al escenario, donde se dirigieron a la multitud.

Los tres hombres llevaban cautivos casi 500 días. A los tres se les entregó lo que parecían ser bolsas con recuerdos. Horn llevaba lo que parecían ser pequeños relojes de arena.

Iair Horn fue secuestrado junto a su hermano Eitan el pasado 7 de octubre, cuando Hamas irrumpió en el kibutz Nir Oz, cerca de la frontera con Gaza.

Según la Embajada de Israel en Argentina Eitan cumplió 38 años en cautiverio y Iair 46.

Hamas liberó el 1 de febrero a Yarden Bibas, padre del rehén más joven secuestrado en Israel el 7 de octubre de 2023.

Bibas, que ahora tiene 35 años, su mujer y sus dos hijos pequeños fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023. Con solo nueve meses, Kfir Bibas se convirtió en el rehén más joven.

La familia no sabe si Shiri y los niños siguen vivos o no y están desesperados por recibir una respuesta. Hamas dice que Shiri y sus dos hijos, Kfir y Ariel, murieron en un ataque aéreo israelí, aunque no ha aportado prueba alguna. Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que estaban evaluando la afirmación, pero no han hecho comentarios desde entonces. Tampoco lo ha hecho el Gobierno de Israel.

Pocos días después de afirmar que la familia había muerto, Hamas difundió un video de Yarden Bibas en el que culpaba al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de la muerte de su esposa y sus dos hijos. En el video, Bibas parecía estar muy angustiado y muy probablemente hablaba bajo coacción.

Los hermanos David y Ariel Cunio forman parte de la lista de rehenes con doble nacionalidad israelí y argentina que se cree siguen retenidos por Hamas en Gaza, según la Embajada de Israel en Argentina.

Sharon Aloni Cunio, esposa de David, contó a Anderson Cooper que ella y sus dos hijas gemelas, Yuli y Emma, fueron liberadas el año pasado durante la tregua de finales de noviembre de 2023. Sin embargo, la noticia fue agridulce ya que tuvo que dejar atrás a David.

A David lo sacaron de la habitación y Hamas le dijo que el acuerdo alcanzado con Israel consistía en devolver solo a mujeres y niños. También le dijeron que lo llevarían donde estaban recluidos los demás hombres.

"Nos quedamos allí sentados llorando y yo le rogué que no se fuera y él me dijo que tenía mucho miedo y me pidió que luchara por él", relató.

"Hay que hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo y traerlos a casa", afirmó, y añadió que quiere que David sepa que lucha por él. "Porque te lo mereces, te quiero y no puedo esperar a verte".

La madre de los hermanos Cunio, quien también participó en la manifestación en Tel Aviv, se mostró desesperada por volver a ver a sus hijos. "Los quiero ahora, conmigo, ¡en casa! Ya no tengo fuerzas. No hay día que no llore...", dijo Silvia Cunio.

Además, hizo énfasis en la necesidad de llegar a un acuerdo: "El acuerdo está aquí. Está a nuestro alcance. Por favor, nuestros corazones de madres no pueden soportarlo más".

El colombianoisraelí Elkana Bohbot trabajaba en el festival de música electrónica atacado por Hamas el 7 de octubre. A través de un video difundido por la organización extremista en Telegram, su esposa Rebecca González, una colombiana que vive en Israel, pudo saber que su esposo es uno de los secuestrados, pero hasta ahora no ha habido más noticias de él. En "Bring Them Home Now", el foro dedicado a divulgar información sobre los rehenes de Gaza, aparece todavía como desaparecido y ahí se marca también que cumplió 35 años durante el cautiverio.

En octubre de 2023, González contó en una entrevista con CNN en Español cómo vivió los días posteriores a la difusión del video: "Han sido días de dolor, de sufrimiento, de saber si está bien, si está vivo, qué paso luego del video. Cada día es vivir el infierno en vida".

En febrero de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en una publicación en X que habían obtenido información sobre el estado de Elkana Bohbot: "Esperamos su pronta liberación. Su libertad es un homenaje a Colombia y a su solidaridad con el pueblo palestino", escribió Petro.