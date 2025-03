Los productos más afectados por los aranceles de Trump sobre México, Canadá y China

Las banderas de México, Canadá y Estados Unidos en el puente Ambassador en Detroit el 3 de febrero del 2025. AP foto/Paul Sancya

El presidente Donald Trump se dispone a imponer un impuesto del 25% a las importaciones de Canadá y México y para duplicar al 20% sus aranceles sobre productos chinos. Los tres países -los principales socios comerciales de Estados Unidos- están amenazando con represalias. El año pasado, Estados Unidos realizó casi $2.2 billones de dólares en el comercio de bienes -exportaciones más importaciones- con los países que el presidente está apuntando: $840,000 millones de dólares con México, $762.000 millones de dólares con Canadá y $582,000 millones de dólares con China. Trump ha declarado una emergencia económica para justificar los aranceles, marcando el uso más agresivo de tarifas por parte de Estados Unidos desde la década de 1930. Afirma que las sanciones están diseñadas para reducir el flujo de inmigrantes indocumentados y drogas ilícitas a través de la frontera de Estados Unidos. La energía importada de Canadá, incluyendo petróleo, gas natural y electricidad, será gravada a una tasa más baja del 10% -una concesión a los hogares en el noreste y el medio oeste de Estados Unidos que dependen de la energía canadiense. A continuación, se presentan solo algunos bienes importados cuyos precios podrían verse afectados primero: Una 'granada' lanzada a la producción automotriz Durante décadas, las empresas automotrices han construido cadenas de suministro que cruzan las fronteras de Estados Unidos, México y Canadá. Más de uno de cada cinco de los automóviles y camionetas ligeras vendidos en Estados Unidos fueron fabricados en Canadá o México, según S &P Global Mobility. El año pasado, Estados Unidos importó vehículos y camionetas ligeras por un valor de $79,000 millones de dólares desde México -mucho más que cualquier otro país- y $31,000 millones de dólares desde Canadá. Otros $81,000 millones de dólares en piezas de automóviles provinieron de México y $19,000 millones de dólares de Canadá. Los motores de las camionetas Ford de la serie F y del icónico deportivo Mustang, por ejemplo, provienen de Canadá. "Tienes motores y asientos de automóviles y otras cosas que cruzan la frontera múltiples veces antes de entrar en un vehículo terminado", explicó Scott Lincicome, analista comercial del Instituto Cato. "Tienes piezas estadounidenses que van a México para ser puestas en vehículos que luego son enviados de regreso a Estados Unidos.

"Si le lanzas aranceles del 25% a todo eso, es como lanzar una granada". China también es un importante proveedor de piezas de automóviles para Estados Unidos -$18,000 millones de dólares el año pasado. S &P Global Mobility estima que "es probable que los importadores trasladen la mayor parte, si no la totalidad, de este aumento (de costos) a los consumidores". TD Economics señala que los precios promedio de los automóviles en Estados Unidos podrían aumentar alrededor de $3,000 dólares -esto en un momento en que el precio promedio de un automóvil nuevo ya es de casi $49,000 dólares y el de un automóvil usado de $25,000 dólares, según Kelley Blue Book. La gasolina Canadá es, con mucho, el mayor proveedor extranjero de petróleo crudo para Estados Unidos. En 2024, Canadá envió a Estados Unidos petróleo crudo por un valor de $98,000 millones de dólares, muy por delante de México, que ocupó el segundo lugar con $12,000 millones de dólares. Para muchas refinerías estadounidenses, no hay muchas opciones. Canadá produce "el tipo de petróleo crudo que las refinerías estadounidenses están preparadas para procesar", indicó Lincicome. "Es un crudo más pesado. Todo el fracking y todo el petróleo y gas que producimos aquí en Estados Unidos -o la mayor parte- es un crudo más ligero que muchas refinerías estadounidenses no procesan, particularmente en el medio oeste". Sobre los aranceles a las importaciones de petróleo canadiense, Lincicome señaló: "¿cómo se va a resolver eso? Mi suposición es que se resolverá simplemente a través de precios más altos de la gasolina, particularmente en el medio oeste". Computadoras, ropa y juguetes Los aranceles sobre China podrían afectar una amplia variedad de bienes de consumo de los que dependen los estadounidenses. Los teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos estuvieron entre las principales importaciones de China el año pasado, según datos del Departamento de Comercio. Estados Unidos también importó más de 32.000 millones de dólares en "juguetes, juegos y artículos deportivos" de China el año pasado, muestran los datos. Y los estadounidenses importan miles de millones de dólares al año en ropa de China. Eso incluye más de $7,900 millones de dólares en calzado el año pasado, según datos del Departamento de Comercio. Bebidas alcohólicas Los aranceles podrían aumentar el precio para aquellos que levantan una copa de tequila o whisky canadiense. En 2023, Estados Unidos importó tequila por un valor de $4,600 millones de dólares y mezcal por 108 millones de dólares desde México, según el Consejo de Bebidas Espirituosas de Estados Unidos, un grupo comercial. Estados Unidos importó bebidas espirituosas canadienses por un valor de $537 millones de dólares, incluyendo $202,500 millones de dólares en whisky. Canadá y México también fueron los segundos y terceros mayores importadores de bebidas espirituosas estadounidenses en 2023, detrás de la Unión Europea, sostuvo el consejo. Añadió que Estados Unidos ya enfrenta un arancel potencialmente devastador del 50% sobre su whisky por parte de la Unión Europea, que comenzará en marzo. Imponer aranceles a México y Canadá podría generar aún más acciones de represalia en la industria. Chris Swonger, presidente y CEO del consejo, manifestó que aprecia el objetivo de proteger los empleos en Estados Unidos. Pero el tequila y el whisky canadiense -al igual que el bourbon de Kentucky- están designados como productos distintivos que solo pueden ser elaborados en su país de origen. "Al final del día, los aranceles sobre productos espirituosos de nuestros vecinos del norte y del sur van a perjudicar a los consumidores estadounidenses y llevar a pérdidas de empleos en toda la industria de la hospitalidad en Estados Unidos, justo cuando estos negocios continúan su larga recuperación de la pandemia", afirmó Swonger. Aguacates mexicanos Para los consumidores estadounidenses que aún están exasperados por los altos precios de los alimentos, una guerra comercial con Canadá, México y China podría ser dolorosa. En 2024, Estados Unidos compró más de $49,000 millones de dólares en productos agrícolas de México -incluyendo el 47% de las verduras importadas y el 40% de las frutas. Las importaciones agrícolas de Canadá ascendieron a $41,000 millones de dólares. Un arancel del 25% podría aumentar los precios. "Las tiendas de comestibles operan con márgenes realmente pequeños", declaró Lincicome. "No pueden absorber los aranceles... especialmente cuando hablas de cosas como los aguacates que, básicamente, el 90% provienen de México. Estás hablando de aranceles sobre el guacamole". Los agricultores estadounidenses también están nerviosos, ya que Canadá y México podrían responder con aranceles a productos estadounidenses como la soja y el maíz. Eso es lo que sucedió en la primera administración de Trump. China y otros objetivos de los aranceles de Trump respondieron atacando a los partidarios del presidente en las zonas rurales. Las exportaciones de soja y otros productos agrícolas cayeron, por lo que Trump gastó miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses para reembolsar a los agricultores por las ventas perdidas. "El presidente Trump cumplió su palabra", señaló Mark McHargue, un agricultor de Central City, Nebraska, que cultiva maíz, soja, palomitas de maíz y cría cerdos. "Eso ciertamente ayudó a mitigar el impacto". Pero preferiría ver al gobierno presionar para abrir mercados extranjeros a las exportaciones agrícolas estadounidenses. "Preferiríamos obtener nuestro dinero del mercado", sostuvo McHargue, presidente de la Oficina Agrícola de Nebraska. "No se siente bien recibir un cheque del gobierno".

