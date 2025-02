Luis Rubiales, culpable de agresión sexual y multado por beso a Jenni Hermoso en el Mundial

ARCHIVO - Foto del 29 de abril del 2024, el expresidente de la Federación de Fútbol de España Luis Rubiales arriba al Tribunal Nacional en Madrid. AP Foto/Bernat Armangue, Archivo kabc

MADRID -- Luis Rubiales, el ex presidente de la federación española de fútbol, fue declarado culpable de agredir sexualmente a la jugadora Jenni Hermoso tras la final de la Copa del Mundo en 2023, un incidente que ensombreció el primer título mundial de España en el fútbol femenino y desató un debate sobre el sexismo en el deporte. Un juez de la Audiencia Nacional de España ordenó a Rubiales pagar más de $10,400 dólares en multas y le prohibió acercarse a Hermoso a menos de 656 pies o comunicarse con ella durante un año. Los fiscales habían solicitado una pena de prisión. Rubiales fue absuelto del cargo de coerción por intentar minimizar el beso en los labios de Hermoso durante la ceremonia de premiación tras la final en Sídney. Los medios españoles informaron que Rubiales, quien renunció a la federación española de fútbol tres semanas después del incidente, apelará el fallo, emitido el jueves como un comunicado escrito sin audiencia judicial. Los abogados de Rubiales y Hermoso no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Cuando no hay consentimiento hay agresión y eso es lo que certifica el juez en esta sentencia", dijo la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras el fallo. "La palabra de la víctima se respeta, tal como marca la ley, y no debe cuestionarse". El beso, que Hermoso afirmó fue sin su consentimiento, empañó las celebraciones del logro del equipo femenino. Provocó una indignación generalizada en la sociedad más allá del fútbol y encendió uno de los escándalos más vergonzosos en la historia del fútbol español. Durante el juicio de alto perfil que duró aproximadamente dos semanas, Rubiales afirmó que Hermoso consintió el beso, pero ella lo negó. La fiscalía pidió una pena de prisión de dos años y medio para Rubiales - un año por agresión sexual y un año y medio por coerción. También quería que los otros tres acusados de coerción recibieran una condena de un año y medio de prisión. Los ex empleados de la federación española acusados de coerción -el exentrenador del equipo femenino Jorge Vilda, el director deportivo del equipo masculino Albert Luque y el jefe de marketing Rubén Rivera- también fueron absueltos. Hermoso declaró durante su testimonio que se sintió "poco respetada" por parte de Rubiales tras la final. Dijo que fue presionada para grabar un video con Rubiales para minimizar el beso. Afirmaron que ella no le dio importancia al beso cuando ocurrió. Hermoso testificó que fue presionada para grabar un video con Rubiales para restar importancia al beso. Rubiales y los otros acusados afirmaron que nunca intentaron presionar a Hermoso para que hiciera nada. Afirmaron que ella no le dio importancia al beso cuando ocurrió. El escándalo desató una crisis en la selección femenina. Hermoso y sus compañeras se negaron a jugar mientras Rubiales estuviera a cargo y regresaron al equipo solo semanas después, cuando el gobierno medió para un acuerdo con el presidente interino de la federación para reformar sus protocolos y brindar más apoyo a su equipo femenino. Eso incluyó la eliminación del término "femenino" del nombre oficial del equipo. Rubiales inicialmente insistió en que no había hecho nada malo y dijo que era víctima de una "cacería de brujas" por parte de "falsas feministas", pero renunció después de que la FIFA lo suspendiera y abriera un caso disciplinario. Durante su testimonio, dijo que lamentaba el beso porque no era la actitud correcta para un presidente de una federación nacional. Sin embargo, afirmó que no debería considerarse agresión sexual. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

