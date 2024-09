Maggie Smith, actriz de Harry Potter y "Downton Abbey", muere a los 89 años

By JILL LAWLESS Friday, September 27, 2024 2:52PM











ARCHIVO - La actriz británica Maggie Smith posa en Londres el 16 de diciembre de 2015. Smith, estrella de Harry Potter y la serie "Downton Abbey" ha fallecido a los 89 años. Foto AP/Kirsty Wigglesworth,archivo

LONDRES -- Maggie Smith, la magistral actriz que ganó un Oscar por la película de 1969 "The Prime of Miss Jean Brodie" ("Los mejores años de Miss Brodie") y ganó nuevos admiradores en el siglo XXI como la condesa viuda de Grantham en "Downton Abbey" y la profesora Minerva McGonagall en las películas de Harry Potter, murió el viernes. Tenía 89 años. Los hijos de Smith, Chris Larkin y Toby Stephens, dijeron en un comunicado que Smith murió la madrugada del viernes en un hospital de Londres. "Deja dos hijos y cinco nietos amorosos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela", dijeron en un comunicado emitido a través de la publicista Clair Dobbs.

