Manifestantes en Día Internacional de la Mujer exigen igualdad de derechos y fin de violencia sexual

By MEHMET GUZEL y ANDREW WILKS Saturday, March 8, 2025 5:58PM











Mujeres gritan consignas durante una protesta para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Estambul, Turquía, el sábado 8 de marzo de 2025. AP Foto/Emrah Gurel

ESTAMBUL -- Mujeres salieron a las calles de ciudades de Europa, África y otros lugares para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con demandas para poner fin a la desigualdad y la violencia de género. En el lado asiático de la ciudad más poblada de Turquía, Estambul, una manifestación en Kadikoy reunió a miembros de decenas de grupos de mujeres que escucharon discursos, bailaron y cantaron bajo el sol primaveral. La colorida protesta estuvo supervisada por una gran presencia policial, incluidos agentes con equipo antidisturbios y un camión de cañón de agua. El gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan declaró 2025 como el Año de la Familia. Los manifestantes se opusieron a la idea de que el papel de la mujer se limite al matrimonio y la maternidad, llevando pancartas que decían "La familia no nos atará a la vida" y "No seremos sacrificadas a la familia". Los críticos han acusado al gobierno de supervisar restricciones a los derechos de las mujeres y de no hacer lo suficiente para abordar la violencia contra ellas. En 2021, Erdogan retiró a Turquía de un tratado europeo, conocido como la Convención de Estambul, que protege a las mujeres de la violencia doméstica. La Plataforma "Detendremos los Femicidios" de Turquía afirma que 394 mujeres fueron asesinadas por hombres en 2024. "Hay acoso en el trabajo, presión de maridos y padres en casa y presión de la sociedad patriarcal. Exigimos que esta presión se reduzca aún más", dijo Yaz Gulgun, de 52 años de edad. Mujeres de toda Europa y África marchan contra la discriminación En muchos otros países europeos, las mujeres también protestaron contra la violencia, exigieron un mejor acceso a la atención médica específica de género, igualdad salarial y otros temas en los que no reciben el mismo trato que los hombres. En Polonia, activistas abrieron un centro frente al Parlamento de Varsovia donde las mujeres pueden ir a hacerse abortos con pastillas, ya sea solas o acompañadas por otras mujeres. La apertura del centro en el Día Internacional de la Mujer frente al Parlamento fue un desafío simbólico a las autoridades en la nación tradicionalmente católica romana, que tiene una de las leyes de aborto más restrictivas de Europa. Desde Atenas hasta Madrid, París, Múnich, Zúrich y Belgrado, y en muchas más ciudades del continente, las mujeres marcharon para exigir el fin del trato como ciudadanas de segunda clase en la sociedad, la política, la familia y en el trabajo. En Madrid, los manifestantes sostuvieron grandes dibujos hechos a mano que representaban a Gisele Pélicot, la mujer que fue drogada por su ahora exesposo en Francia durante una década para que pudiera ser violada por docenas de hombres mientras estaba inconsciente. Pélicot se ha convertido en un símbolo para las mujeres de toda Europa en la lucha contra la violencia sexual. En la capital nigeriana, Lagos, miles de mujeres se reunieron en el Estadio Mobolaji Johnson, bailando, cantando y celebrando su feminidad. Muchas estaban vestidas de púrpura, el color tradicional del movimiento de liberación de las mujeres. En Rusia, las celebraciones del Día de la Mujer tuvieron un tono más oficial, y los soldados de la guardia de honor presentando tulipanes amarillos a niñas y mujeres durante una celebración en San Petersburgo. El presidente de Alemania advierte sobre críticas contra el progreso ya logrado En Berlín, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier pidió esfuerzos más fuertes para lograr la igualdad y advirtió sobre las tendencias a retroceder en el progreso ya alcanzado. "A nivel global, estamos viendo a partidos populistas tratando de crear la impresión de que la igualdad es algo así como una idea fija de las fuerzas progresistas", señaló. Dio un ejemplo de "grandes empresas tecnológicas que durante mucho tiempo se han enorgullecido de su modernidad y que ahora, a instancias de un nuevo gobierno estadounidense, están estableciendo programas de diversidad y hablando de una nueva 'energía masculina' en las empresas y la sociedad". ___

La periodista de The Associated Press Kirsten Grieshaber en Berlín contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



