Manny Pacquiao regresa al ring tras perder en elecciones al Senado en Filipinas

Thursday, May 15, 2025 8:31PM











En esta foto distribuida por Team Pacquiao, el boxeador Manny Pacquiao vota en una escuela de Kiamba, Filipinas, el lunes 12 de mayo de 2025. Wendell Alinea/Team Pacquiao vía AP

MANILA -- Manny Pacquiao saldrá de su retiro para enfrentar Mario Barrios por la corona de peso welter del CMB en julio. El equipo de Pacquiao hizo el anuncio el jueves, apenas unas horas después de que el boxeador reconoció la derrota en su intento por obtener otro escaño en el Senado de Filipinas. "Su regreso coincide con su prevista exaltación al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en junio, culminando un legado deportivo legendario que continúa inspirando a millones de filipinos", rezó el comunicado de prensa. No quedó claro si la pelea en un escenario de Las Vegas por decidir será algo único o si Pacquiao, de 46 años, saldrá de un retiro de cuatro años para boxear a tiempo completo. A una consulta en procura de aclaraciones, su portavoz Joey Hernal dijo que los medios tendrán que aguardar por una conferencia de prensa de Pacquiao. En el comunicado, Pacquiao prometió seguir sirviendo al país a pesar de perder en las elecciones de medio término. "Puede que no haya ganado en mi candidatura para el Senado, pero estoy totalmente agradecido por cada voto, cada oración y apoyo", dijo Pacquiao en filipino. Incluso agradeció a los votantes que no lo eligieron porque "fueron parte del proceso para fortalecer nuestra democracia". Dijo que sigue comprometido a servir al país. "La lucha continúa. El servicio continúa. Por Dios. Por el país. Por cada filipino", añadió. Pacquiao sirvió previamente como senador de 2016 a 2022. Luego se postuló para la presidencia en las elecciones de 2022, pero no tuvo éxito. En las elecciones de medio término del lunes, Pacquiao compitió por un segundo período en el Senado, pero terminó en el puesto 18 en la votación cuando solo los 12 primeros lograron obtuvieron curules. Se unirá al Salón de la Fama con sede en Canastota, Nueva York, el próximo mes como uno de los boxeadores más laureados de la historia. Campeón mundial en ocho divisiones, desde el peso mosca hasta el superwelter, parecía haber terminado una carrera de 26 años en 2021 con un récord de 62-8-2 (39 nocauts). Barrios retuvo el cinturón de peso welter del CMB con un empate contra Abel Ramos el pasado noviembre en Arlington, Texas. ____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

