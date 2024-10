Marchan en todo el mundo en la víspera del aniversario del ataque de Hamás en Israel

Personas participan en una manifestación en apoyo a Israel para conmemorar el primer aniversario del ataque de Hamás a Israel, en Berlín, Alemania, el 6 de octubre de 2024. AP Foto/Markus Schreiber

PARÍS -- Multitudes participaban el domingo en protestas, a favor de los palestinos o a favor de Israel, en eventos conmemorativos en todo el mundo en la víspera del primer aniversario de los ataques de Hamás contra Israel que desataron la actual guerra en Gaza. El sábado hubo manifestaciones en varias ciudades europeas, incluidas Londres, Berlín, París y Roma. Otros eventos están programados a lo largo de la semana, con un pico esperado para el lunes, fecha del aniversario. En Berlín, cerca de la Puerta de Brandeburgo, cientos de manifestantes proisraelíes escoltados por la policía marcharon detrás de una pancarta que decía "Contra todo el antisemitismo". Con muchas banderas israelíes ondeando sobre sus cabezas, algunos líderes judíos coreaban una canción sobre "shalom" (paz), mientras los manifestantes gritaban "¡Liberen a Gaza de Hamás!", y "Tráiganlos a casa", refiriéndose a los rehenes israelíes. Miles de personas se reunieron en París para un evento conmemorativo judío con oradores y artistas que rindieron homenaje a los muertos en el ataque del 7 de octubre y apoyar a los que aún están en cautiverio. Ayelet Samerano, madre de Jonathan Samerano, quien murió después de que le dispararan y secuestraran el 7 de octubre en el festival Supernova, dijo que "somos un pueblo unido. Juntos somos fuertes... Ningún enemigo nos derribará. Con esta unidad y fuerza, traeremos a nuestros seres queridos a casa". En Londres, miles de personas se reunieron en Hyde Park. La multitud coreaba "Tráiganlos a casa" y ondeaban banderas israelíes y pancartas con los rostros de los rehenes aún en poder de Hamas. Protestas masivas Mientras tanto, la gente salió a las calles desde Pakistán hasta Marruecos en manifestaciones masivas a favor de los palestinos. En Rabat, la capital de Marruecos, miles marcharon frente al Parlamento y pidieron al gobierno que revoque su acuerdo de 2020 que formalizaba los lazos del país con Israel. Abdelilah Miftah, de Casablanca, dijo que palestinos y libaneses se enfrentan ahora a la "arrogancia israelí". "Israel no está respetando ninguna ley y está librando una guerra agresiva contra ellos", expresó Miftah. La protesta en Rabat fue una de las más grandes en meses. El gobierno de Marruecos se ha pronunciado en contra de la guerra en Gaza, pero mantiene lazos con Israel. En la ciudad de Karachi, en el sur de Pakistán, el partido político religioso más grande del país, Jamaat-e-Islami, organizó una enorme manifestación propalestina. En Australia, miles de personas marcharon en apoyo a los palestinos y al Líbano en varias ciudades, y también hubo una manifestación proisraelí en Melbourne. "Sentimos que no hicimos nada para merecer esto", dijo Jeremy Wenstein, uno de los participantes. "Solo estamos apoyando a nuestros hermanos y hermanas que están luchando en la guerra". Las autoridades elevan el nivel de alerta Las fuerzas de seguridad elevaron el nivel de alerta en las principales ciudades ante preocupaciones de que la escalada del conflicto en Oriente Medio pueda inspirar nuevos ataques terroristas en Europa o que algunas de las protestas puedan volverse violentas. El domingo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su "total solidaridad" con la policía, un día después de que las fuerzas de seguridad utilizaran gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a manifestantes violentos en Roma. Meloni condenó enérgicamente los enfrentamientos entre unos pocos manifestantes propalestinos y los oficiales. Cuatro manifestantes y 30 policías resultaron heridos en las manifestaciones del sábado. Durante el Ángelus desde el Vaticano, el papa Francisco hizo un nuevo llamado a la paz "en todos los frentes" e instó a su audiencia a no olvidar a los muchos rehenes que aún están retenidos en Gaza, pidiendo "su liberación inmediata". El papa convocó a un día de oración y ayuno el lunes, en el primer aniversario del ataque. El 7 de octubre del año pasado, Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel, matando a 1,200 israelíes, tomando como rehenes a 250 personas. Esto desencadenó una guerra que ha destrozado gran parte de Gaza. Más de 41,000 palestinos han muerto desde entonces en Gaza, según el Ministerio de Salud palestino, que no diferencia entre combatientes y civiles. Dice que más de la mitad son mujeres y niños. Casi 100 rehenes israelíes permanecen en Gaza, y se cree que menos de 70 están vivos. Desde el inicio de los combates, Israel ha intercambiado fuego con el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, y más recientemente Israel lanzó una incursión en Líbano para enfrentar a los milicianos. ___ Zampano reportó desde Roma. Los periodistas de The Associated Press, Sam Metz in Rabat y Sylvia Hui en Londres, contribuyeron a este reporte.

