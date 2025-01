María Corina Machado, líder opositora venezolana es detenida durante protesta contra Maduro

By Jorge Rueda y Regina García Thursday, January 9, 2025 9:27PM











Líder de la oposición María Corina Machado saluda a sus partidarios durante una protesta contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en Venezuela. (AP Foto/Matías Delacroix) kabc

CARACAS -- La líder opositora venezolana María Corina Machado fue detenida el jueves tras ser interceptada al marcharse de la protesta en Caracas contra la toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro, confirmó una portavoz de su comando de campaña. Machado, que reapareció en la multitudinaria marcha tras meses de estar en la clandestinidad, fue interceptada "violentamente" a la salida de la concentración en Chacao, según un mensaje del Comando Nacional de Campaña de la líder opositora y de Edmundo González en X, antes Twitter. Una portavoz de su equipo de prensa confirmó a The Associated Press que Machado fue detenido. Se desconocen por el momento más detalles sobre su situación. Las autoridades venezolanas no se pronunciaron públicamente al momento. Machado -considerada la figura más representativa de la oposición venezolana- convocó a concentraciones en cuatro sectores de la capital venezolana y en los principales centros poblados de los 23 estados del país, en respaldo de Edmundo González, quien es reconocido como presidente por varios gobiernos tras mostrar pruebas creíbles de su victoria en las elecciones de 2024. No había sido visto en pública desde hace casi cinco meses. "Quisieron enfrentarnos y Venezuela se unió hoy y no tenemos miedo... ¡Óiganlo bien: esto se acabó!", declaró Machado sobre el techo de un camión al unirse a cientos de opositores al este de la capital que se manifestaban desde la mañana del jueves, en respuesta a un llamado suyo para presionar al gobierno de Maduro ante la investidura presidencial prevista para el viernes. "No tenemos miedo", gritó la multitud en respuesta. Maduro fue declarado ganador en julio del año pasado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo colegiado de mayoría oficialista que anunció sin presentar evidencias que el mandatario obtuvo 6.4 millones de votos frente a los 5.3 millones que recibió González. La oposición recopiló y exhibió un 83.5% de las actas de votación como prueba de la victoria de González por 2 a 1 frente a Maduro, que fueron avaladas internacionalmente por observadores electorales como el Centro Carter o las Naciones Unidas. A su llegada, el gobierno intentó bloquear sus palabras subiéndole el volumen a la música de la tarima instalada cerca del camión en el que estaba la opositora. "Derribamos todas las barreras que lo dividían no hay otro país en el planeta tierra unido como Venezuela", arengó a sus seguidores. "Ese día cambió la historia para siempre. El régimen se hundió", recalcó en referencia a las cuestionadas elecciones del 28 de julio del año pasado. En medio de la algarabía, una monja envuelta con una bandera venezolana levantó los brazos y fue invitada por Machado a subir al camión, a quien le dijo: "Dios está con nosotros y Venezuela será libre". Por su parte, Edmundo González, envió un mensaje a sus seguidores para asegurarles que se verán "muy pronto" desde República Dominicana donde se reunión con el presidente Luis Abinader. El opositor, que prometió regresar al país pese a la orden de detención en su contra para asumir el poder el viernes, cuenta con el respaldo de Estados Unidos, varios países de la región y organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos. Ese apoyo a Edmundo González le valió a varios exmandatarios latinoamericanos un pedido de "búsqueda" lanzado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela bajo la acusación de conspirar contra el país. Machado respaldó la candidatura de González luego de que ella misma quedo impedida de participar en las elecciones por una inhabilitación en su contra para ejercer cargos públicos por 15 años. La opositora había triunfado en elecciones primarias con más del 90% de los votos para ser la abanderada opositora en esa contienda. La opositora e investigada penalmente desde inicios de agosto por supuesta instigación a la insurrección y traición a la patria. "Por nada del mundo yo me pierdo ese día. Esto es un día histórico... Esto es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte", dijo antes de la protestas. Agentes de seguridad bloquearon los accesos a dos puentes que enlazan la principal autopista que cruza Caracas de este a oeste rumbo a la sede de la Conferencia Episcopal en la barriada de Montalbán, uno de los cuatro puntos donde se concentrarán los simpatizantes de la oposición. Abundaban a muy corta distancia de los manifestantes agentes de seguridad armados con fusiles y partidarios del gobierno en motocicletas. Pese a la tensión en el lugar, sólo hubo intercambios de gritos entre los dos bandos. Ante las protestas convocadas por la oposición, los seguidores de Maduro llamaron a una marcha a lo largo de una de las principales avenidas del este de Caracas. La ruta de la caminata de los partidarios del oficialismo cruzará por dos de los cuatro puntos de concentración señalados por la oposición. La noche del miércoles Machado renovó su llamado a la protesta e invitó a los venezolanos a dejar el miedo en el olvido. "Llegó la hora. Hemos anhelado tanto reencontrarnos", dijo en un vídeo publicado en sus redes sociales. "Esto que tenemos nos lo hemos ganado a pulso, con trabajo, con inteligencia, con la verdad". Muchos tienen aún vivo el recuerdo de las protestas del 29 y 30 de julio en rechazo a la proclamación de Maduro como ganador en las que fueron detenidas más de 2,400 personas. Aunque el gobierno anunció en semanas recientes la liberación de 1,515 detenidos, la organización no gubernamental Foro Penal afirma que continúan en las cárceles unas 1,795 personas por "motivos políticos". La ciudad de Caracas amaneció con una presencia numerosa de agentes de seguridad y puestos de control armados; los partidarios del gobierno instalaron tarimas en las cercanías de los puntos de concentración anunciados por la oposición, bloqueando calles.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.