Matan a 7 jóvenes en festejo organizado por la Iglesia en Guanajuato, México

Tuesday, May 20, 2025 6:19PM











kabc

CIUDAD DE MÉXICO -- Siete jóvenes, entre ellos algunos menores, fueron asesinados el lunes cuando participaban en un festejo organizado por la Iglesia católica en una localidad del estado de Guanajuato, el estado con más homicidios en México, informó la arquidiócesis de León en un comunicado. La fiscalía del estado confirmó las muertes, pero no ofreció ningún dato adicional. Sin embargo, la Iglesia explicó que los homicidios tuvieron lugar la madrugada del lunes, "en plena plaza de la comunidad de San Bartolo de Berrios" en el municipio de San Felipe, al final de un festejo organizado por la parroquia. "De acuerdo a los primeros reportes, personas de un cártel llegaron armadas y abrieron fuego arteramente contra la gente que se encontraba en el lugar, resultando muertos 7 jóvenes, entre ellos algunos menores de edad", indica el escrito firmado por el arzobispo Jaime Calderón. En Guanajuato -ubicado en la región central del país, al noroeste de Ciudad de México- hay una fuerte actividad ligada al crimen organizado por la presencia, entre otros, del Cartel Jalisco Nueva Generación y del cártel local Santa Rosa de Lima. Según cifras oficiales, de enero a abril se cometieron más de 1,200 asesinatos, más del doble que cualquier otro estado azotado por la violencia en el país. "Estamos indignados, consternados y condenamos este hecho", agregó Calderón. El religioso exigió a las autoridades que actúen para que este tipo de ataques no se repitan. "Llegar a la verdad y aplicar la justicia es un deber", sentenció. El arzobispo reconoció que se han implementado varias estrategias con distintos cuerpos de seguridad implicados, pero denunció que, pese a eso, la violencia continúa. Tan sólo la semana pasada el jefe del Ejército, el general Ricardo Trevilla, y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, realizaron dos visitas a Guanajuato para supervisar el despliegue de efectivos y evaluar la estrategia de seguridad en el estado.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.