Medidas en boletas de 41 estados dan voz a votantes sobre aborto y otros asuntos difíciles en EEUU

ARCHIVO - Electores emiten su voto en las primarias de Florida, el 20 de agosto de 2024, en la Estación de Bomberos Indian Creek, en Miami Beach, Florida.

La vida, la muerte, el crimen y los impuestos estarán presentes en las papeletas de las elecciones de Estados Unidos programadas para noviembre. Más de 140 medidas se presentarán ante los votantes en 41 estados durante las elecciones generales junto con las opciones para la presidencia del país y otros altos cargos. Las preguntas en las papeletas darán a los votantes la oportunidad de decidir directamente sobre algunos temas importantes, en lugar de dejar que sus representantes electos lo hagan. Y algunas preguntas en las boletas podrían atraer a más personas a las urnas, lo que podría afectar los resultados de la presidencia en los estados políticamente oscilantes, el control del Congreso y los resultados de los cargos estatales más disputados. Arizona, Colorado y California tienen el mayor número de propuestas de ley. Aún podrían llegar más a las papeletas de votación en otros estados. Y algunas podrían ser eliminadas de las boletas si los litigios pendientes tienen éxito. Estos son algunos de los temas principales que se presentan en las papeletas este año: Aborto

Las iniciativas relacionadas con el embarazo han aumentado en respuesta al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2022 que puso fin al derecho nacional al aborto y trasladó el asunto a los estados. Al menos nueve estados considerarán enmiendas constitucionales que consagren el derecho al aborto -Arizona, Colorado, Florida, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada y Dakota del Sur. La mayoría garantizaría el derecho al aborto hasta la viabilidad del feto y lo permitiría más adelante si la salud de la mujer embarazada está en riesgo. Nebraska es el único estado que incluye además una medida rival: incorporar a la constitución la actual prohibición del aborto a las 12 semanas de gestación, con excepciones en caso de violación, incesto y para salvar la vida de la mujer embarazada. Si se aprueban ambas, entrará en vigor la que obtenga más votos. Una enmienda propuesta en Nueva York no menciona específicamente el aborto, pero prohibiría la discriminación con base en el "resultado del embarazo" y la "atención médica y autonomía reproductiva". Suicidio asistido

Una enmienda propuesta en Virginia Occidental para prohibir el suicidio asistido médicamente es la única medida de este tipo este año. Los suicidios asistidos por médicos están permitidos en 10 estados y en Washington, D.C. Voto ciudadano

Las legislaturas lideradas por los republicanos en ocho estados propusieron enmiendas que declaran que sólo los ciudadanos pueden votar. Una ley estadounidense de 1996 prohíbe a los no ciudadanos votar en las elecciones federales, y muchos estados ya tienen leyes similares. No obstante, se han propuesto prohibiciones constitucionales específicas en Idaho, Iowa, Kentucky, Missouri, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y Wisconsin. Las medidas son parte del énfasis republicano sobre la inmigración y la integridad electoral. Aunque no hay indicios de una votación amplia por parte de no ciudadanos, algunos municipios de California, Maryland, Vermont y Washington, D.C. sí lo permiten para ciertas elecciones locales. Delitos

Una propuesta de California endurecería los castigos para ladrones de tiendas reincidentes y traficantes de fentanilo, y establecería un programa de tratamiento supervisado por el tribunal especializado en drogas para quienes tengan varias condenas por posesión de estupefacientes. La medida revertiría partes de una iniciativa de 2014 que reducía las penas por delitos no violentos relacionados con drogas y con la propiedad para abordar el hacinamiento en las cárceles. La nueva medida llega después de un incremento de grupos que cometen robos relámpago en tiendas. Una medida de Arizona requeriría cadena perpetua para ciertas condenas por tráfico sexual infantil. Dos propuestas de Colorado negarían la libertad bajo fianza en casos de asesinato en primer grado, y prolongarían las penas de prisión obligatorias antes de la elegibilidad para la libertad condicional para las personas condenadas por ciertos delitos violentos. Elecciones

Las medidas en Idaho, Montana, Nevada y Dakota del Sur crearían elecciones primarias abiertas, en las que los candidatos de todos los partidos aparecen en la misma papeleta y un cierto número avanza a la elección general. Los votantes de Arizona decidirán entre propuestas en competencia que requerirían primarias abiertas o el método actual del estado de primarias partidistas. Si ambas se aprueban, entrará en vigor la que obtenga más votos. Una medida de Florida ampliaría las elecciones partidistas para las juntas escolares, y revertiría una enmienda de 1998 que las hizo oficialmente no partidistas y eliminó las etiquetas de partido de las papeletas. Las medidas en Idaho, Nevada y Oregon proponen la votación por orden de preferencia, en la que los votantes ordenan su preferencia por los candidatos y los votos de los candidatos con menos votos se reasignan hasta que una persona obtenga la mayoría. La votación por orden de preferencia se utiliza actualmente en Alaska y Maine, pero los votantes de Alaska considerarán si derogar las disposiciones de una iniciativa de 2020 que instituyó primarias abiertas y elecciones generales por orden de preferencia. La medida de voto ciudadano de Missouri también prohibiría la votación por orden de preferencia. Una enmienda de Connecticut autorizaría la votación en ausencia sin excusa. Una propuesta de Nevada requeriría una identificación con foto para votar en persona, o los últimos cuatro dígitos de una licencia de conducir o número de seguro social para votar por correo. Si se aprueba, la medida requeriría un segundo voto afirmativo en 2026 para entrar en vigor. Impuestos a las armas

Una propuesta de Colorado convertiría al estado en el segundo -después de California- en imponer un impuesto a la venta de armas de fuego y municiones. Los ingresos se destinarían principalmente a servicios para víctimas de delitos. El gobierno federal ya grava las ventas de armas y municiones. Inmigración

Una medida de Arizona convertiría en delito estatal entrar desde un país extranjero excepto a través de los puertos de entrada oficiales, y para alguien que ya se encuentra en Estados Unidos ilegalmente solicitar prestaciones públicas mediante documentos falsos. La medida de cruce de frontera es similar a una ley de Texas impugnada que el Departamento de Justicia dice que viola la autoridad federal y crearía caos en la frontera. La medida de Arizona también convertiría en delito grave vender fentanilo que cause la muerte de una persona. Marihuana

Los votantes de Florida, Dakota del Norte y Dakota del Sur decidirán si legalizar la marihuana recreativa para adultos. Será la tercera votación sobre el tema tanto en Dakota del Norte como en Dakota del Sur. Aproximadamente la mitad de los estados permiten la marihuana recreativa actualmente y alrededor de una docena más permiten la marihuana medicinal. En Massachusetts, una iniciativa legalizaría la posesión y el uso supervisado de psicodélicos naturales, incluidos los hongos psilocibios (alucinógenos). Matrimonio

Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país en 2015, algunos estados aún tienen disposiciones inaplicables en su contra. Las medidas en California, Colorado y Hawai derogarían esas disposiciones. La medida de California iría más allá y declararía: "El derecho a casarse es un derecho fundamental". Salario y prestaciones

Una medida de California aumentaría gradualmente el salario mínimo del estado para todos los empleadores a $18 dólares por hora. Las medidas en Alaska y Missouri aumentarían gradualmente los salarios mínimos a $15 dólares por hora y también exigirían licencia con paga por enfermedad. Una medida de Nebraska proporcionaría licencia con paga por enfermedad, pero no cambiaría los salarios. En Massachusetts, una medida aumentaría gradualmente el salario mínimo para los empleados que reciben propinas hasta que iguale la tasa de los demás empleados. Por el contrario, una medida de Arizona permitiría que los trabajadores que reciben propinas reciban un salario un 25% menor que el salario mínimo, siempre que las propinas eleven su salario total por encima del umbral del salario mínimo. Trabajo en prisión

Las propuestas en California y Nevada derogarían las disposiciones constitucionales que permiten la "servidumbre involuntaria" como castigo por un delito. Algunos partidarios buscan reducir el trabajo forzoso en prisión. Colorado inició la tendencia al revisar su constitución en 2018 para prohibir la esclavitud y la servidumbre involuntaria. Utah y Nebraska siguieron en 2020, y Alabama, Oregon, Tennessee y Vermont en 2022. Impuestos a la propiedad

Los votantes de Dakota del Norte considerarán una medida sin precedentes para eliminar los impuestos sobre la propiedad. Si se aprueba, los gobiernos locales podrían necesitar más de $3 billones de dólares cada dos años en ingresos de reemplazo provenientes del estado - que recauda miles de millones de dólares en impuestos de la industria de los combustibles fósiles. El aumento del valor de las propiedades también ha impulsado medidas para limitar o reducir los valores catastrales o los impuestos en Colorado, Florida, Georgia y Nuevo México. Arizona tiene una propuesta única que vincula los impuestos a la propiedad y las respuestas a la indigencia. Permitiría a los propietarios solicitar reembolsos de impuestos a la propiedad si incurren en gastos porque un gobierno local se negó a hacer cumplir las ordenanzas contra acampar ilegalmente, vagabundear, pedir limosna, obstruir las vías públicas, orinar o defecar en público, o el consumo público de alcohol o drogas ilegales. Redistribución de distritos

Una iniciativa de Ohio crearía una comisión ciudadana para manejar la redistribución de distritos para los escaños legislativos estatales y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que quitaría la tarea a los funcionarios electos. Una enmienda propuesta en Utah permitiría a los legisladores revocar o revisar las iniciativas aprobadas por los votantes -una respuesta a un fallo de la Corte Suprema del estado de que los legisladores habían excedido su autoridad al revisar una iniciativa de redistribución de distritos aprobada por los votantes. Apuestas deportivas

Los votantes de Missouri decidirán si legalizan las apuestas deportivas a través de una medida respaldada por sus equipos deportivos profesionales. Un total de 38 estados y Washington, D.C. ya permiten las apuestas deportivas, que se han expandido rápidamente desde que la Corte Suprema de Estados Unidos abrió el camino para ello, en 2018.

