Mexicano Osmar Olvera avanza en cuarto puesto a la final de trampolín de 3 metros

Wednesday, August 7, 2024 2:53PM











El mexicano Osmar Olvera compite en las semifinales de clavados desde trampolín de tres metros en los Juegos Olímpicos, el miércoles 7 de agosto de 2024, en Saint-Denis, Francia. AP Foto/Lee Jin-man

SAINT-DENIS, Francia -- El mexicano Osmar Olvera se clasificó el miércoles a la final de clavados en el trampolín de tres metros, ubicándose detrás de los dos competidores de China y el británico Jack Laugher. Olvera, quien ya se colgó el bronce en el trampolín en la prueba de sincronizados de París 2024, terminó la ronda semifinal con un total de 463.75 puntos, por los 467.05 de Laugher. El evento fue dominado por Wang Zongyuan con 537.85 unidades luego de seis ejecuciones, seguido del campeón olímpico vigente Xie Siyi con 505.85. Wang busca subir a lo más alto del podio luego de conformarse con la plata detrás de Xie en esta prueba en Tokio. Wang ya tiene un oro en esta justa, luego de ganar la prueba de tres metros sincronizados en conjunto con Long Daoyi. China ha ganado el oro en las primeras cinco competencias de clavados en París y busca convertirse en el primer país en ganar los ocho eventos desde que se expandió el programa de la disciplina para Sydney 2000.

