México anuncia que prohibirá los anuncios antiinmigrantes de EEUU por discriminatorios

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum da su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el miércoles 2 de abril de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte) kabc

CIUDAD DE MÉXICO -- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció el lunes que va a recuperar una antigua ley que prohibía la propaganda ideológica de gobiernos extranjeros para impedir que continúe la divulgación en México de los anuncios antiinmigrantes que la administración de Donald Trump ha insertado en distintos medios y que la mandataria consideró que tienen un "contenido discriminatorio muy alto". Un video difundido en televisión -que forma parte de una campaña "multimillonaria", según anunció la secretaria de Seguridad de Trump, Kristi Noem, el pasado jueves- califica a los migrantes de "criminales". Además, indica que gobiernos anteriores permitieron que entraran en Estados Unidos poniendo en riesgo la vida de sus ciudadanos y advierte: "Si estás considerando entrar en Estaos Unidos ilegalmente, ni lo pienses". La grabación con la voz de Noem también recalca: "Te cazaremos. Los criminales no son bienvenidos a Estados Unidos". Los anuncios antiinmigrantes de Washington comenzaron hace semanas, pero su aparición en televisión durante un popular partido de fútbol el pasado fin de semana, en plena Semana Santa, hizo saltar las alarmas. La presidenta Sheinbaum dijo que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación recibió diversas quejas porque el tono del mensaje "atenta contra la dignidad humana y...puede fomentar actos de rechazo o violencia hacia las personas en situación de movilidad". Por eso, esa entidad pidió "que el spot sea retirado, con el objeto de cumplir con la construcción de una sociedad sin discriminación, tal como lo establece nuestra Constitución". Sheinbaum apeló a la sensibilización de los medios de comunicación para no seguir emitiendo estos anuncios, pero reconoció que no habrá multas. No obstante, indicó que esta semana mandaría una iniciativa al Congreso para recuperar una ley de hace una década y que "ningún gobierno extranjero pueda pagar -porque el tema es que están pagando- para poder difundir estos anuncios, esta propaganda que tiene un mensaje discriminatorio", agregó. La norma eliminada en 2014 decía que "los concesionarios y permisionarios de radiodifusión y televisión en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras ni permitir que los medios de comunicaciones que operan en su concesión sean utilizados para fines que pueden influir en los asuntos internos del país". No se ha hecho público el texto de la propuesta actual.



