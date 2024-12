México avanza contactos con países de la región ante posibles deportaciones masivas de EEUU

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece una conferencia de prensa desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 2 de octubre de 2024. Foto AP/Fernando Llano, Archivo

CIUDAD DE MÉXICO -- México inició contactos con algunos países emisores de migrantes hacia Estados Unidos ante las deportaciones masivas que podría iniciar Donald Trump luego de asumir la presidencia el próximo mes. Sin ofrecer mayores detalles, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo en su habitual conferencia matutina que el canciller, Juan Ramón de la Fuente, está hablando con algunos países, particularmente de Centroamérica, cuyos habitantes suelen atravesar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. "Siempre vamos a estar cerca de América Latina", agregó. México realizó en octubre del año pasado una cumbre con los presidentes y representantes de los gobiernos de 10 países de Latinoamérica y el Caribe para definir acciones en materia migratoria. La mandataria indicó que la prioridad de su gobierno será atender a los mexicanos que sean deportados y reiteró su llamado a Estados Unidos a que "la repatriación se haga a los distintos países de origen". Sheinbaum adelantó a inicios de mes que espera llegar a un acuerdo con la administración de Trump para que Estados Unidos envíe a sus países de origen a los migrantes no mexicanos, tal como lo hizo Joe Biden. El gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) acordó el año pasado con Washington recibir hasta unos 30,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos repatriados por mes, luego de que Biden pusiera en vigor una norma que endureció los requisitos para obtener asilo. Asimismo, la administración de Biden suscribió en octubre de 2023 un convenio con el gobierno de Nicolás Maduro para la repatriación de venezolanos, que Caracas suspendió este año luego de que Washington decidiera mantener algunas sanciones económicas contra Venezuela. Por su parte, México llegó a acuerdos con el gobierno de Maduro para la repatriación de cientos de venezolanos e incluso les ofreció $110 dólares al mes por seis meses y empleo para animarlos a volver a su país. No se sabe si el pago de los incentivos se concretó. El gobierno mexicano también ha realizado deportaciones de cubanos a La Habana. La migración ha sido durante mucho tiempo un tema sensible entre Estados Unidos y México y se ha vuelto aún más urgente tras la amenaza de Trump de imponer aranceles de 25% a los productos mexicanos a menos de que el país haga más para detener el flujo de migrantes y drogas. En noviembre, Trump afirmó que Sheinbaum había "acordado detener la migración a través de México" tras una llamada telefónica entre ambos líderes. Sheinbaum, por su parte, sugirió que México ya estaba haciendo su parte y no tenía interés en cerrar sus fronteras.

