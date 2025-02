México confía en llegar a acuerdos con Trump antes que venza plazo que fijó para aplicar aranceles

Monday, February 24, 2025 8:18PM











La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo. Lunes 24 de febrero de 2025. Gobierno de México

CIUDAD DE MÉXICO -- La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se mostró el lunes confiada en que esta semana se llegarían a acuerdos con Estados Unidos antes de que venza el plazo que se fijó con el mandatario Donald Trump para la entrada en vigencia de aranceles generales del 25% para las importaciones mexicanas. Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que "este viernes pues necesitaríamos estar llegando ya a acuerdos importantes" y agregó que de ser necesario buscaría una nueva llamada telefónica con su par estadounidense. Al abundar sobre los convenios que estaría buscando México con su vecino del norte, la mandataria indicó que se espera llegar a un pacto que "permita proteger y garantizar que no haya aranceles entre nuestros países", asegurar la continuidad el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y ver cómo los tres países se fortalecen frente a otras regiones del mundo. Trump decidió a comienzos de febrero pausar por un mes la medida arancelaria después de que Sheinbaum se comprometió a enviar 10,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera norte para evitar el paso de drogas hacia Estados Unidos. Como parte de las acciones de seguridad que han desplegado en la frontera con Estados Unidos, las autoridades mexicanas informaron el lunes que desde el 5 de febrero se han detenido 746 personas y se han incautado 705 armas de fuego y cientos de kilogramos de diferentes drogas. Pese al acuerdo, el presidente republicano ha mantenido las críticas contra las políticas de seguridad de México y afirmó recientemente que el país es dirigido "en gran medida" por los cárteles de la droga. La semana pasada Washington designó oficialmente como organizaciones terroristas extranjeras a seis cárteles mexicanos. En cuanto al tema de seguridad, Sheinbaum expresó que se "tiene que hacer una revisión por donde entrar los precursores" y planteó que se debería investigar si los precursores ingresan por Estados Unidos y hablar con los países que los fabrican para que tengan mayores controles.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.