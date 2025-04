México considera un 'avance' las reducciones en los aranceles de EEUU al sector automotriz

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el miércoles 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. AP Foto/Marco Ugarte, Archivo

CIUDAD DE MÉXICO -- La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum consideró el miércoles un "avance" las últimas decisiones de Estados Unidos que rebajan los aranceles al sector automotriz y dijo que gracias a los cambios decretados la víspera "hay una ventaja competitiva adicional" para México. El gobierno todavía analiza los detalles de la orden, pero la mandataria adelantó que es "algo benéfico para nuestro país". "Todavía, obviamente, nosotros buscamos mayores beneficios y mayor claridad", agregó. Donald Trump firmó el martes una orden que ajusta sus aranceles previos del 25% sobre automóviles, facilitando que los vehículos ensamblados en Estados Unidos con piezas extranjeras no enfrenten impuestos de importación prohibitivamente altos. Además, estableció las pautas para ciertos reembolsos. Según explicó Sheinbaum, a algunos exportadores se les estaba cobrando doble el arancel porque se les cobraba por vehículo y también por el acero y aluminio, entonces en realidad no era 25% sino 50%. "Ahí ayer sí hubo un reconocimiento de que no se puede cobrar doble", indicó. Además, con las modificaciones no solo quedan excluidas de los gravámenes las autopartes hechas en Estados Unidos sino las fabricadas en toda Norteamérica. "Eso es muy importante porque nuevamente hay un reconocimiento del valor del tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá", agregó la presidenta. Este sector es clave porque las autopartes son los productos que más compra Estados Unidos a México y porque algunas piezas de automóviles pueden cruzar la frontera varias veces según se van ensamblando en uno y otro país. Fabricantes y analistas independientes han insistido en que los aranceles podrían aumentar los precios de los coches, reducir las ventas y hacer que la producción en Estados Unidos sea menos competitiva a nivel mundial. Trump describió el cambio como un puente para que los fabricantes de automóviles trasladen más producción a Estados Unidos. El comercio automotriz anual de Estados Unidos con sus dos vecinos supera los $300,000 millones de dólares.

