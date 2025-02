México inicia movilización de tropas para reforzar frontera con EEUU

Guardias nacionales mexicanos se alinean antes de abordar un avión en Mérida, México, para volar a Ciudad Juárez y reforzar la frontera norte del país con EEUU. Foto AP/Martín Zetina

MÉRIDA, México -- México inició el martes por la mañana el movimiento de tropas para comenzar a reforzar la frontera norte del país con los 10,000 nuevos miembros de la Guardia Nacional comprometidos con Estados Unidos como parte del acuerdo para pausar la imposición de aranceles del 25% decretada por el presidente Donald Trump. "Ya se empezaron a enviar", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina. Un centenar de elementos partió del aeropuerto de Mérida, según constató The Associated Press. Mientras que medios locales mostraron cómo varías unidades más se preparaban para salir durante la mañana de Cancún y Campeche, todas ciudades del sudeste mexicano, con destino a la frontera con Estados Unidos. Actualmente hay unos 10,000 efectivos en los estados fronterizos, aunque esos elementos no han podido reducir la violencia en esa región de intensa actividad del crimen organizado. Un ejemplo son los siete hombres que las autoridades localizaron muertos el lunes en San Luis Río Colorado, una pequeña localidad justo en el límite con Arizona. Según explicó la presidenta Sheinbaum, el nuevo despliegue lo integran los agentes de la Guardia que operaban al sur de esos estados norteños y se movilizarán a la zona limítrofe con Estados Unidos y otros llegarán desde otras regiones del país. El objetivo del refuerzo es intentar frenar no solo migrantes, cuyo número ya se había reducido sustancialmente durante 2024, sino el tráfico de fentanilo, que ocasiona al año unas 70,000 muertes de estadounidenses por sobredosis, según las autoridades de salud del vecino país. Pero la mandataria subrayó que el gobierno "no deja sin seguridad el resto del país" sino que lo que se está realizando es una "reorientación de las fuerzas". Actualmente, de los 120,000 elementos que tiene la Guardia Nacional, unos 30,000 patrullan las carreteras del país y ayudan en el control de la migración, indicó Sheinbaum. En 2019, durante la primera administración de Trump, el estadounidense llegó a un acuerdo similar con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) cuando el republicano amenazó también con imponer aranceles a México y luego postergó la medida después que el gobierno mexicano reforzara la presencia militar en las fronteras. En esa ocasión México accedió a movilizar 15,000 uniformados a la frontera norte y otros 6,500 a la frontera sur para frenar el flujo de migrantes. El despliegue actual es parte de los acuerdos que abren las negociaciones entre México y Estados Unidos sobre temas de seguridad, migración y comercio con el fin de intentar evitar los aranceles. "Espero participar en esas negociaciones, con la presidenta (mexicana Claudia) Sheinbaum, mientras intentamos lograr un 'acuerdo' entre nuestros dos países", comentó el lunes Trump



