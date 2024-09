México ofrece viajes en autobús con escolta a migrantes que tengan citas para pedir asilo en EEUU

ARCHIVO - Migrantes caminan por una carretera el 21 de julio de 2024 a través de Suchiate, estado de Chiapas, en el sur de México, en dirección a la frontera con Estados Unidos. AP Foto/Edgar H. Clemente, archivo

CIUDAD DE MÉXICO -- México ofrecerá viajes en autobús con escolta desde el sur del país hasta la frontera con Estados Unidos a migrantes no mexicanos que tengan una cita para solicitar asilo allí, anunció el gobierno el sábado. El Instituto Nacional de Migración indicó que los autobuses partirán desde las ciudades de Villahermosa y Tapachula, en el sur del país. Parecía ser un intento por hacer que solicitar citas desde el sur de México para recibir asilo en Estados Unidos sea más atractivo para los migrantes, que de otra forma avanzarían hacia el norte hasta Ciudad de México o la frontera. El anuncio fue efectuado una semana después de que Washington autorizó el acceso a la aplicación CBP One en el sur de México. Previamente, el acceso a la app -la cual permite a los solicitantes de asilo registrarse y aguardar una cita- había estado restringido a la región norte y central del país latinoamericano. El gobierno mexicano quiere que más migrantes aguarden en el sur de México, lejos de la frontera estadounidense. Los migrantes suelen quejarse de que hay poco trabajo disponible en el sur del país para una espera que puede extenderse durante meses. Muchos de ellos tienen deudas y se sienten presionados para trabajar. Los migrantes que aprovechen los autobuses también recibirán un permiso para transitar legalmente a través de México por 20 días, indicó el instituto en su comunicado. Previamente, autoridades mexicanas dijeron que respetarían a los migrantes que mostraran que tenían una cita en la frontera para solicitar asilo, pero algunos migrantes reportaron haber sido recogidos en puestos de control y enviados de nuevo hacia el sur, con lo que perdieron sus citas. Funcionarios policiales locales, estatales y federales proporcionarán seguridad a los autobuses, y se ofrecerán alimentos durante el tránsito, señaló el instituto. Los viajes en autobús también podrían ayudar a desalentar a algunos migrantes de efectuar a pie el arduo recorrido hacia el norte. Tres migrantes perdieron la vida y 17 resultaron heridos esta semana cuando un vehículo los embistió en una carretera en el estado sureño de Oaxaca. México había presionado a Estados Unidos a que ampliara el acceso a CBP One, en parte para mitigar la acumulación de migrantes en Ciudad de México. El año pasado, muchos migrantes optaron por esperar en la capital mexicana la fecha de sus citas, donde había más trabajo disponible y relativamente más seguridad que en las ciudades fronterizas controladas por cárteles. Los que cuentan con recursos adquieren boletos de avión al cruce fronterizo donde están programadas sus citas, con el fin de reducir el riesgo de ser capturados por autoridades mexicanas o por cárteles, que secuestran a migrantes y exigen el pago de recompensas.

