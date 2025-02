México rechaza aranceles al acero y el aluminio y anuncia que pedirá consultas con EEUU

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, habla durante la conferencia de prensa matutina diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional. (Foto AP/Marco Ugarte)

CIUDAD DE MÉXICO -- México anunció el martes que solicitará consultas con Estados Unidos para exponerle sus argumentos sobre el impacto que representará la imposición del arancel de 25% a las importaciones de acero y aluminio. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, rechazó a nombre del gobierno mexicano la decisión que tomó la víspera el presidente estadounidense Donald Trump asegurando que "no se justifica esa tarifa" y es "injusto" porque "México importa más acero de Estados Unidos que lo que exporta". Durante la conferencia presidencial matutina, Ebrard fundamentó su postura alegando que en el comercio del acero y el aluminio Estados Unidos tiene un superávit con México de $6,897 millones de dólares. El secretario de Economía informó que por instrucciones de la mandataria Claudia Sheinbaum entablará consultas con su similar de Estados Unidos, luego de que sea ratificado, para presentar los argumentos de México sobre la medida. En ese sentido, Sheinbaum explicó que como el nuevo arancel entrará en vigencia a partir del 12 de marzo México aprovechará ese tiempo para hablar con el gobierno estadounidense y presentar sus argumentos "buscando persuadir" sobre los beneficios que tiene el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (el T-MEC). "Hay que esperar, como siempre digo, paso por paso, ¿para qué nos adelantamos?", dijo la mandataria al reiterar que mantendrá la "cabeza fría" ante las medidas y declaraciones de Trump. Trump firmó el lunes dos órdenes ejecutivas para imponer aranceles globales de 25% a las importaciones de acero y aluminio sin ningún tipo excepción. Se prevé que la medida afectará de manera particular a Canadá, Brasil, México y Corea del Sur, cuatro de los aliados de Estados Unidos. La decisión de Trump se da una semana después que acordó gravámenes de 10% para China, y aranceles de 25% para Canadá y México que fueron suspendidos hasta el 1 de marzo.

