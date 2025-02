México se enfrenta a Google por nombre del Golfo de México y amenaza con demanda

Thursday, February 13, 2025 11:06PM











La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participa en un evento público en Ciudad de México el sábado 1 de febrero de 2025 AP Foto/Marco Ugarte

CIUDAD DE MÉXICO -- La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó el jueves que su gobierno no descarta entablar una demanda civil contra Google si mantiene su postura de llamar Golfo de América al área que corresponde a la plataforma continental de México. En su habitual conferencia de prensa matutina, Sheinbaum rechazó la decisión de Google de cambiar el nombre del Golfo de México, como lo hizo el presidente Donald Trump, y agregó que el decreto del mandatario se restringe a la "plataforma continental de Estados Unidos". "Nosotros tenemos soberanía sobre nuestra plataforma continental", expresó la mandataria. Sheinbaum indicó que pese a que la Cancillería envió una carta a Google en la que le expresó que "están equivocados" y que "no se puede llamar a todo el Golfo de México Golfo de América", la empresa ha insistido en mantener la denominación. La AP envió un correo a Google para solicitar una reacción sobre la declaración de la mandataria mexicana, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. Google informó el mes pasado en su cuenta de X, antes Twitter, que mantiene una "práctica prolongada de aplicar cambios de nombre cuando han sido actualizados en fuentes oficiales del gobierno". La compañía indicó que Maps reflejará cualquier actualización al Sistema de Información de Nombres Geográficos, una base de datos de más de 1 millón de sitios geográficos en Estados Unidos. Sheinbaum ha defendido reiteradamente el nombre del Golfo de México, asegurando que la denominación existe desde 1607 y es reconocida por la Organización de Naciones Unidas. Ha mencionado también que, según la constitución de Apatzingán, que fue el antecedente inmediato a la primera Carta Magna de México, el territorio de América del Norte anteriormente era identificado como "América Mexicana". En ese sentido, Sheinbaum dijo que le pedirían a Google que "cuando uno ponga 'América Mexicana', aparezca el mapa". No es la primera vez mexicanos y estadounidenses discrepan en los nombres de zonas geográficas clave, como el río fronterizo entre Texas y los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. México lo llama Río Bravo y para Estados Unidos es el Río Grande.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.