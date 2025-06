México sugiere que la política migratoria de Trump incidió en la caída de las remesas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llega a un centro de votación para votar en las primeras elecciones judiciales del país en Ciudad de México, el 1 de junio de 2025. AP Foto/Marco Ugarte

CIUDAD DE MÉXICO -- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó el martes que la caída del 12% que registraron las remesas en abril podría tener relación con la nueva política migratoria implementada por la administración del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien promovió deportaciones masivas que generaron temor entre los migrantes irregulares. Según cifras obtenidas de un reporte del Banco de México, en abril se registró el peor decrecimiento en los últimos 12 años comparado con el mismo mes del año pasado. Las remesas se ubicaron en $4,761 millones de dólares, muy por debajo del monto de $5,419 millones de dólares que se alcanzó en abril de 2024. En todo el año pasado, el país recibió una cifra récord de más de $64,700 millones de dólares en remesas respecto a 2023. Durante su habitual conferencia matutina, Sheinbaum dijo que se están haciendo las evaluaciones para determinar qué causó la reducción de las remesas -que representan cerca del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de México-, pero indicó que "es probable que algo tengan que ver" las medidas de la "nueva política de migración" impuestas por Trump. La directora de análisis económico del grupo financiero local Banco Base, Gabriela Siller, atribuyó el desplome a que "los migrantes que están en Estados Unidos tienen miedo de salir a trabajar o enviar las remesas porque podrían ser deportados". Siller dijo a The Associated Press el martes que, de mantenerse esta situación, eso podría tener un "impacto negativo" en las cifras de consumo y el comportamiento del aparato productivo de México, que mostró en el primer trimestre del año un pobre desempeño al registrar un crecimiento del 0.6%. Entre los estados mexicanos que podrían verse más afectados por la reducción de los ingresos por remesas están Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Chiapas, precisó la analista. De acuerdo con un reporte del banco español BBVA enviado por correo a medios de prensa el lunes, la merma en las remesas podría estar relacionada con la política comercial de Estados Unidos que ha afectado la confianza de los consumidores o la depreciación ha sufrido el dólar. El reporte del Banco de México sobre el comportamiento desfavorable de las remesas se da en medio de un escenario de incertidumbre ante la posibilidad de que avance en el Congreso de Estados Unidos la propuesta impulsada por la Casa Blanca para gravar con un 3.5% las transferencias de remesas, algo que afectaría incluso a los migrantes con permisos de residencia permanente y a los titulares de visas de no inmigrante. Para evitar la aplicación de ese impuesto, que impactaría la economía mexicana, el gobierno de Sheinbaum puso en marcha toda su maquinaria diplomática el mes pasado e inició contactos con legisladores estadounidenses y representantes de otros países afectados para sumar esfuerzos contra el gravamen.



