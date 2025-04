México sugiere que no impondría aranceles a EEUU y abre la puerta a agilizar extradiciones

By Associated Press Tuesday, April 1, 2025 9:29PM











La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a su llegada al encuentro con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en Ciudad de México. (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon

CIUDAD DE MÉXICO (AP) -- A horas de que el presidente estadounidense Donald Trump confirme su amenaza de imponer más aranceles, México acelera las negociaciones con Estados Unidos. Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene a la espera de los anuncios, el martes dejó la puerta abierta a que pueda haber nuevos traslados de criminales buscados por Washington y se alejó de la idea de imponer aranceles recíprocos. "No creemos en el ojo por ojo, diente por diente, porque eso siempre lleva a una mala situación", dijo durante su conferencia matutina diaria. "Por supuesto que se toman medidas, porque se toman medidas del otro lado; pero tiene que continuar el diálogo. No es un asunto de, 'me pusiste, te pongo' sino de qué es lo mejor para México y cómo afrontar esta situación". La actividad bilateral estos días se ha multiplicado tanto entre los titulares de la diplomacia de los dos países como entre los responsables de seguridad y los temas sobre la mesa son muchos. Además, el martes, Sheinbaum mantuvo una conversación con el nuevo primer ministro canadiense, Mark Carney. Según informó la oficina de Carney, la llamada fue "productiva" y se resaltó la importancia de fortalecer la relación comercial y las inversiones entre los dos países. México y Canadá comparten la defensa del tratado de libre comercio norteamericano pero Canadá ha sido más agresivo y contundente en las respuestas ante los embates de Trump. El principal objetivo de México es evitar todos los aranceles posibles, que podrían suponer una recesión económica, y una de sus cartas es la negociación en temas migratorios. Sheinbaum recordó que si la economía mexicana cae y hay desempleo "pues va a haber más migración" y dijo que no se comprometió a compartir los datos biométricos de los migrantes, como solicitó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en su visita de la semana pasada pero aseguró que ese tema podría ser objeto de una mesa de trabajo. También dejó abierta la puerta a nuevos envíos de criminales buscados en Estados Unidos, como el inédito de 29 narcotraficantes de alto simbolismo ocurrido en febrero. "Hay más listas de extradiciones y en la medida en que se pueda colaborar se colabora", dijo la mandataria pero agregó que esas peticiones están sobre la mesa "desde hace tiempo". A la pregunta de si se podrían acelerar sostuvo que "depende del trabajo conjunto, no se ha pedido algo en especial con relación a ello" . La secretaria Noem dijo el lunes por la noche en una entrevista con la cadena Fox News que Sheinbaum "tiene la oportunidad de hacer algunas cosas" sobre las que ella informaría a Trump para "ver si podemos hacer frente a la situación arancelaria que puede estar enfrentando su pueblo". "Le di una lista de cosas que el presidente Trump estaría encantado de ver", explicó. México ya consiguió la congelación de los aranceles generales a todas sus importaciones en dos ocasiones, primero en febrero y luego en marzo, aunque no ha evitado otros como los del acero y el aluminio. A cambio, reforzó su cooperación para frenar el flujo migratorio y aceptar a migrantes no mexicanos devueltos desde Estados Unidos, desplegó miles de tropas en la frontera e incrementó los operativos contra los cárteles. Como resultado, Trump ha alabado la gestión de Sheinbaum y la mexicana mantiene altos sus niveles de popularidad en su país.

