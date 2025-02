México y EEUU tendrán citas de alto nivel sobre seguridad y comercio para intentar cerrar acuerdo

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia de prensa de todas las mañanas en Palacio Nacional en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte) Marco Ugarte

CIUDAD DE MÉXICO (AP) -- México y Estados Unidos mantendrán esta semana reuniones de alto nivel en materia comercial y de seguridad para intentar cerrar un acuerdo de colaboración de largo plazo que evite tensiones y una guerra arancelaria, indicó el lunes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. "El objetivo es, no solamente lo que se está haciendo ahora, sino un plan de largo plazo de colaboración, de coordinación respetando nuestras soberanías para el tema tanto de seguridad como para el tema de comercio y migración que ya lleva su ruta", explicó la mandataria en su conferencia de prensa matutina. El pasado 3 de febrero Sheinbaum y el estadounidense Donald Trump acordaron pausar la imposición de aranceles a todas sus exportaciones hasta el próximo 1 de marzo a cambio de que México reforzará la seguridad en la frontera común con 10,000 militares y tomará mayores acciones para frenar el narcotráfico y la llegada de migrantes a Estados Unidos. Desde entonces el gobierno publicita diariamente todas las acciones contra los cárteles que está realizando -decomisos de droga, detenciones, desmantelamiento de laboratorios de fabricación de metanfetaminas- a la vez que ha aceptado a más de 2,500 migrantes no mexicanos que fueron expulsados de Estados Unidos, según datos dados a conocer por la propia presidenta. La semana pasada el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente mantuvieron una reunión en la que, según dijo el Departamento de Estado, Rubio agradeció "los recientes esfuerzos de México para frenar la migración ilegal", el despliegue de tropas de la Guardia Nacional Mexicana en la frontera, "la recepción de vuelos de deportación al sur de México y la repatriación de migrantes ilegales a sus países de origen". Desde entonces, ambos gobiernos se han mostrado optimistas ante la posibilidad de evitar la guerra arancelaria que podría suponer grandes perjuicios a ambos países. "Esperemos que esta semana lleguemos al acuerdo que estamos esperando", subrayó Sheinbaum el lunes. El jueves en una entrevista Rubio reconoció que México insistió en la necesidad de controlar las armas que llegan desde ese país. "Queremos acabar con el fentanilo. Queremos que cesen las drogas. No queremos que esos cárteles entren en nuestra frontera. Así que les pedimos que tomen medidas -aún más medidas- para impedir que eso ocurra, y nos piden que les ayudemos a mantener las armas fuera del alcance de estos cárteles", afirmó. "Muchos de estos cárteles están encontrando formas de comprar armas o lo que sea en Estados Unidos".

