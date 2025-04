Miedo a la deportación plantea problemas éticos a periodistas universitarios de Estados Unidos

Emma Wozniak, jefa de redacción de The Lantern de la Universidad Estatal de Ohio, habla con Nora Igelnik, editora, en la oficina del periódico en Columbus, el 24 de abril de 2025. AP foto/Joe Maiorana

CHICAGO -- En las últimas semanas, Greta Reich, jefa de redacción del periódico estudiantil de la Universidad de Stanford, ha recibido casi dos decenas de peticiones para retirar citas, titulares, fotos y artículos de opinión de fuentes y periodistas actuales y anteriores. Ella y su equipo en el Stanford Daily han estado revisando estas solicitudes caso por caso. "Es un número que ha sido sorprendente de ver", expresó Reich. Otros periodistas estudiantiles en campus universitarios de todo el país están recibiendo solicitudes similares. Se les pide que retiren contenido publicado anteriormente debido a la represión del gobierno de Trump contra los manifestantes estudiantiles, el temor a la deportación de estudiantes internacionales y lo que los críticos han descrito como un ataque sin precedentes a la libertad de expresión en los campus. Muchos jóvenes editores están comenzando a reconsiderar prácticas periodísticas de larga data en torno a la transparencia para proteger a las personas que aparecen en sus informes. Esto está ocurriendo en un clima de miedo en los campus que está haciendo que ciertos estudiantes sean reacios a expresarse públicamente. Temores de deportación llevan a una reevaluación de la transparencia Estos cambios dramáticos en los medios estudiantiles se intensificaron después de que Rümeysa Öztürk, una estudiante de la Universidad de Tufts de Turquía, fuera amenazada con la deportación y detenida en marzo por lo que sus abogados dicen es una aparente represalia por un artículo de opinión que coescribió en el periódico estudiantil. Öztürk fue una de los cuatro estudiantes que escribieron el artículo de opinión en el periódico del campus, The Tufts Daily, criticando la respuesta de la universidad a los activistas estudiantiles que exigían que Tufts "reconociera el genocidio palestino", revelara sus inversiones y desinvirtiera de empresas con vínculos con Israel. Y Mahmoud Khalil, un estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia y activista palestino, fue arrestado en marzo y ha estado detenido en un centro de detención en Luisiana por más de seis semanas. Mientras tanto, más de 1,000 estudiantes de 160 facultades, universidades y sistemas universitarios han visto revocados sus visados o cancelado su estatus legal desde finales de marzo, según un análisis de The Associated Press. Desde entonces, el gobierno federal ha anunciado que revocará la cancelación del estatus legal de los estudiantes internacionales, después de que muchos presentaran recursos judiciales, dijo el viernes un abogado del gobierno. La necesidad de considerar riesgos de seguridad de alto nivel ha aumentado la presión sobre los estudiantes en las redacciones que están destinadas a ser laboratorios de aprendizaje para futuros periodistas. Emma Wozniak, jefa de redacción de The Lantern en la Universidad Estatal de Ohio, donde a 12 estudiantes se les revocaron las visas, dijo que esto ha "tenido un impacto mental" en los miembros del personal. "Sentimos una enorme presión para hacer lo correcto porque las apuestas son más altas y no queremos poner a nadie en peligro", manifestó. "Es aterrador pensar que algo que publicamos podría tener un impacto tan devastador en alguien. Y por eso lo tomamos muy en serio". Un efecto amedrentador en el periodismo estudiantil Este mes, el Centro de Derecho de la Prensa Estudiantil y otros grupos de derechos de los medios emitieron una guía instando a los periodistas estudiantiles a ser más flexibles con respecto a las solicitudes de eliminación de contenido. "Esto es algo que nunca, nunca habíamos hecho antes", dijo Mike Hiestand, asesor legal principal del centro. "Es sin precedentes. Pero sentimos que era importante responder a lo que estábamos escuchando de los estudiantes". Hiestand dijo que ha visto un aumento en las llamadas de periodistas estudiantiles que enfrentan solicitudes para eliminar contenido, quitar firmas u ofrecer fuentes anónimas. Algunas de las llamadas han sido de estudiantes internacionales preocupados por cómo protegerse mientras trabajan en las redacciones del campus. Muchos, temiendo repercusiones legales, han decidido retirar sus nombres de las firmas de artículos publicados o piezas de opinión. "La gente está realmente preocupada, realmente temerosa", comentó. El Stanford Daily ha visto a varios miembros del personal alejarse de posiciones editoriales o de cubrir ciertas historias relacionadas con la guerra Israel-Hamás o la campaña del presidente Donald Trump para terminar con los programas de diversidad, equidad e inclusión, dijo Reich. Ciertos estudiantes "temen que se cuenten sus historias" Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump, republicano, ha amenazado la financiación de las universidades por lo que tacha de "iniciativas progresistas" y los programas de diversidad en la educación, y ha lanzado una campaña sin precedentes de aplicación de las leyes de inmigración que ha llevado al límite el poder ejecutivo y ha chocado con los jueces federales que intentan frenarle. El Stanford Daily publicó una carta del editor en abril abordando un "efecto amedrentador que hemos notado en el campus y el miedo a hablar con el Daily" y anunciando más indulgencia al otorgar anonimato a los estudiantes que se sienten amenazados. Tres días antes, el Daily informó que seis visas de estudiantes habían sido revocadas por las autoridades federales. Reich dijo que le preocupa la diversidad de voces que el Daily puede estar perdiendo ya que los estudiantes internacionales, sobre todo, tienen miedo de hablar con los periodistas o unirse a la redacción. "Cuando tenemos a toda una sección del cuerpo estudiantil con miedo de que se cuenten sus historias, eso es una parte significativa de la vida de Stanford que simplemente no se está contando", expresó. "Es tremendamente preocupante". Adam Kinder, jefe de redacción de la Columbia Political Review, dijo que ha recibido alrededor de media docena de solicitudes de periodistas estudiantiles que quieren poner en pausa el proceso de publicación y un número similar de solicitudes para eliminar artículos previamente publicados. Muchas de las solicitudes han sido de estudiantes internacionales "debido al miedo muy real en este momento, incluido el miedo a la deportación", dijo Kinder. La publicación revirtió una regla anterior que restringía los artículos sin firma. "No creo que sea una coincidencia que estemos recibiendo más de estas solicitudes de las que jamás habíamos tenido antes", comentó. Preocupación ante la posibilidad de que se elimine el "primer borrador de la historia" Dylan Hembrough, jefe de redacción de The Alestle, de la Universidad del Sur de Illinois, afirma que también está siendo más flexible a la hora de retirar contenidos publicados anteriormente, suprimir las firmas de los redactores y ofrecer el anonimato. Esto incluye un próximo artículo sobre ocho estudiantes internacionales a los que se les ha retirado la visa. El personal de The Alestle está trabajando en una nueva política para eliminar contenido previamente publicado. "Ofrecer anonimato ahora es importante porque para algunas de estas personas, sus vidas podrían ser completamente trastocadas en un instante", dijo Hembrough. "Las vidas de las personas son más importantes que una buena historia". Jane Kirtley, profesora de ética de los medios en la Universidad de Minnesota, reconoció que el momento actual "plantea un conjunto completamente nuevo de cuestiones éticas que pueden sentirse mucho más existenciales". Pero alentó a los periodistas estudiantiles a tomarse su tiempo al decidir cómo equilibrar la minimización del daño con otros estándares éticos, incluyendo buscar la verdad y reportarla y contar la historia completa de lo que está sucediendo. Kirtley afirma que las fuentes anónimas y los trabajos no firmados pueden parecer menos creíbles. La eliminación de contenidos previamente publicados puede tener efectos duraderos, dado que el periodismo es a menudo llamado el primer borrador de la historia. "Hay que preguntarse qué se está haciendo con el registro histórico, especialmente en medio de los intentos del actual gobierno de reescribir la historia", afirmó. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa

