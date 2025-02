Migrantes varados en México intentan comenzar nueva vida fuera de EEUU

Wednesday, February 12, 2025 10:21PM











Margelis Rodríguez, de Venezuela, con su hija de 6 años en una toalla cerca de su tienda de campaña en un refugio para migrantes en Tijuana, México, el sábado 1 de febrero de 2025. Gregory Bull

TIJUANA, México -- Muchos migrantes han quedado varados en ciudades fronterizas mexicanas después de que la administración del presidente Donald Trump canceló miles de citas realizadas a través de la aplicación gubernamental CBP One, que ofrecía un camino legal hacia Estados Unidos. Algunos han regresado a sus países. Margelis Rodríguez huyó de Venezuela con sus hijos. Dice que la familia no tiene otra opción que permanecer en Tijuana. La administración Trump no ha dado indicios de que planee reemplazar el programa de la administración del expresidente Joe Biden. Rodríguez solicitó una visa mexicana y está buscando trabajo, mientras que familiares de ella en Estados Unidos que llegaron con un permiso humanitario ahora temen ser deportados. Fotos de The Associated Press por Gregory Bull en Tijuana, México. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.