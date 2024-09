Más de 10,000 trabajadores de 25 hoteles de Estados Unidos se declaran en huelga durante feriado

Trabajadores de hoteles en huelga protestan afuera del hotel Fairmont Copley Plaza, el domingo 1 de septiembre de 2024, en Boston. (AP Foto/Rodrique Ngowi) kabc

Más de 10,000 trabajadores de 25 hoteles de Estados Unidos se declararon en huelga el lunes luego de elegir el fin de semana feriado por el Día del Trabajo para intensificar sus demandas de mejores salarios, cargas de trabajo más justas y la reversión de los recortes de la era de la pandemia de COVID-19. El sindicato Unite Here, que representa a las camareras de piso y a otros trabajadores de la hostelería en huelga, declaró que 200 trabajadores del Hilton Baltimore Inner Harbor han sido los últimos en abandonar sus puestos. Casi la mitad de los 5,000 trabajadores en huelga se encuentran en Honolulu. Miles de trabajadores también están en huelga en Boston, San Francisco, Seattle, San Diego y San José, California. Las huelgas de los hoteles Marriott, Hilton y Hyatt tenían una duración prevista de entre uno y tres días. Unite Here señaló que un total de 15,000 trabajadores han votado para autorizar las huelgas, que pronto podrían extenderse a otras ciudades, incluyendo New Haven, Connecticut; Oakland, California, y Providence, Rhode Island. La presidenta del sindicato, Gwen Mills, afirma que las huelgas forman parte de una larga batalla para garantizar a las trabajadoras de los servicios una remuneración que les permita mantener a sus familias, al mismo nivel que las industrias tradicionalmente dominadas por los hombres. "En general, el trabajo en la hostelería está infravalorado, y no es una coincidencia que sean desproporcionadamente las mujeres y las personas no blancas quienes lo realizan", afirmó Mills. Las camareras de piso sindicadas quieren restablecer la limpieza automática diaria de las habitaciones en las principales cadenas hoteleras, alegando que han soportado cargas de trabajo inmanejables o, en muchos casos, menos horas y una disminución de sus ingresos. Muchos hoteles recortaron servicios durante la pandemia de coronavirus y nunca los restablecieron. Pero los hoteles afirman que los huéspedes ya no solicitan la limpieza diaria de las habitaciones y algunos otros servicios. Michael D'Angelo, responsable de relaciones laborales de Hyatt en el continente americano, afirmó el lunes en un comunicado que la cadena cuenta con planes de contingencia para minimizar el impacto de las huelgas en las operaciones hoteleras. "Nos decepciona que Unite Here haya optado por la huelga mientras Hyatt sigue dispuesta a negociar", dijo D'Angelo. "Esperamos seguir negociando contratos justos y reconocer las contribuciones de los empleados de Hyatt". Se dejaron mensajes en busca de comentarios con Marriott y Hilton el lunes.

