Muere el representante Raúl Grijalva de Arizona por complicaciones de tratamiento contra cáncer

Thursday, March 13, 2025 11:32PM











ARCHIVO - El presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EEUU, Raúl Grijalva, habla en el Capitolio de Washington el 28 de marzo de 2022. AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo

WASHINGTON -- El representante federal demócrata Raúl M. Grijalva, de Arizona, quien defendió la protección del medio ambiente durante 12 mandatos en el Congreso, falleció el jueves debido a complicaciones de tratamientos contra el cáncer, informó su oficina. Grijalva, que tenía 77 años, había llegado a ser presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y era el demócrata de mayor rango en la comisión hasta este año. Había estado ausente del Congreso mientras se sometía a tratamiento contra el cáncer en los últimos meses. La oficina de Grijalva dijo en un comunicado que "desde la protección permanente del Gran Cañón para las generaciones futuras hasta el fortalecimiento de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, sus momentos más orgullosos en el Congreso siempre han estado guiados por las voces de la comunidad." Otro miembro demócrata de la cámara baja, el representante Sylvester Turner de Texas, falleció la semana pasada debido a problemas de salud.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.