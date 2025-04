Muere segundo niño por causas relacionadas con sarampión en oeste de Texas

Un cartel sobre el sarampión en la Texas Tech University Health Sciences Center, en in Lubbock, Texas, el 25 de febrero del 2025 AP foto/Julio Cortez

El secretario de Salud de Estados Unidos Robert F. Kennedy, Jr., viajó al oeste de Texas el domingo después de que un segundo niño en edad escolar no vacunado muriera a causa de una enfermedad relacionada con el sarampión. Antes de una gira bajo el lema de "Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo" por el suroeste de Estados Unidos, Kennedy informó en redes sociales que estaba en el condado Gaines para consolar a las familias que tuvieron que enterrar a dos niños pequeños que han fallecido. Seminole es el epicentro de un brote de sarampión que comenzó a finales de enero y sigue creciendo, con casi 500 casos solo en Texas. Kennedy expresó que también estaba trabajando con funcionarios de salud de Texas para "controlar el brote de sarampión". El niño no tenía condiciones de salud subyacentes y murió el jueves por "lo que los médicos del niño describieron como insuficiencia pulmonar por sarampión", indicó el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas el domingo en un comunicado de prensa. Aaron Davis, portavoz del Sistema de Salud UMC en Lubbock, Texas, comentó que el niño estaba "recibiendo tratamiento por complicaciones del sarampión mientras estaba hospitalizado". Es la tercera muerte conocida relacionada con el sarampión vinculada a este brote. Una fue otro niño en edad escolar en Texas y la otra fue un adulto en Nuevo México. Ninguno estaba vacunado. Kennedy, un activista anti-vacunas antes de ascender al cargo de principal secretario de salud del país, ha resistido instar a la vacunación generalizada mientras el brote de sarampión ha empeorado bajo su supervisión. "La forma más efectiva de prevenir la propagación del sarampión es la vacuna MMR", afirmó Kennedy en un extenso comunicado publicado en X. La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola se ha utilizado de manera segura durante más de 60 años y es 97% efectiva contra el sarampión después de dos dosis. Los equipos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han sido "reubicados", añadió Kennedy, aunque la agencia de salud pública del país nunca comunicó que se hubiera retirado durante la creciente crisis. Ni el CDC ni el departamento de salud estatal incluyeron la muerte en sus informes de sarampión emitidos el viernes, pero la añadieron a sus conteos el domingo. A nivel nacional, Estados Unidos tiene más del doble del número de casos de sarampión que vio en todo 2024. Más de dos meses después, el brote en el oeste de Texas aparentemente se ha extendido a Nuevo México, Oklahoma y Kansas, enfermando a casi 570 personas. La Organización Mundial de la Salud también informó de casos relacionados con Texas en México. El número de casos en Texas aumentó en 81 entre el 28 de marzo y el 4 de abril, y 16 personas más fueron hospitalizadas. El senador republicano de Luisiana Bill Cassidy, un médico especializado en hígado cuyo voto ayudó a asegurar la confirmación de Kennedy, pidió el domingo un mensaje más fuerte de los funcionarios de salud en una publicación en X. "¡Todos deberían vacunarse! No hay tratamiento para el sarampión. No hay beneficio en contraer sarampión", escribió. "Los principales funcionarios de salud deberían decirlo inequívocamente antes de que otro niño muera". Un portavoz del CDC señaló la eficacia de la vacuna contra el sarampión el domingo, pero no llegó a instar a las personas a recibirla. Apartándose del mensaje normal sobre la vacunación, el portavoz calificó la decisión como "personal" y enfatizó que las personas deberían hablar con su médico y "deberían estar informadas sobre los posibles riesgos y beneficios asociados con las vacunas". La desinformación sobre cómo prevenir y tratar el sarampión está obstaculizando una respuesta robusta de salud pública, incluidas afirmaciones sobre suplementos de vitamina A que han sido promovidas por Kennedy y defensores de la medicina holística a pesar de las advertencias de los médicos de que deben administrarse bajo la supervisión de un médico y que en exceso pueden ser peligrosos. Los médicos del Hospital Infantil Covenant en Lubbock, donde ocurrió la primera muerte por sarampión, dicen que han tratado a menos de 10 niños por problemas hepáticos debido a la toxicidad de la vitamina A, que encontraron al realizar pruebas de laboratorio de rutina en niños con vacunación insuficiente que tienen sarampión. La doctora Lara Johnson, directora médica, sostuvo que los pacientes informaron haber usado vitamina A para tratar y prevenir el virus. El doctor Peter Marks, exjefe de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos, sostuvo que la responsabilidad de la muerte recae en Kennedy y su personal. Marks fue obligado a salir de la FDA después de desacuerdos con Kennedy sobre la seguridad de las vacunas. "Esta es la epitome de una muerte absolutamente innecesaria", dijo Marks a The Associated Press en una entrevista el domingo. "Estos niños deberían vacunarse, así es como se evita que las personas mueran de sarampión". Marks también comentó que recientemente advirtió a los senadores que ocurrirían más muertes si la administración no montaba una respuesta más agresiva al brote. Kennedy ha sido llamado a testificar ante el comité de salud del Senado el jueves. Expertos y funcionarios de salud locales esperan que el brote continúe durante varios meses más, si no un año. En el oeste de Texas, la gran mayoría de los casos son en personas no vacunadas y niños menores de 17 años. Con varios estados enfrentando brotes de la enfermedad prevenible por vacunación, y con tasas de vacunación infantil en declive a nivel nacional, algunos temen que el sarampión pueda costarle a Estados Unidos su estatus de haber eliminado la enfermedad. El sarampión es un virus respiratorio que puede sobrevivir en el aire hasta dos horas. Hasta nueve de cada 10 personas susceptibles contraerán el virus si están expuestas, según el CDC. Se recomienda la primera dosis para niños de 12 a 15 meses, y la segunda para edades de cuatro a seis años. ___

Seitz reportó desde Washington. El corresponsal Matthew Perrone en Washington contribuyó.

