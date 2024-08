Muere tercera persona por brote de listeria ligado a carnes frías

By DEVNA BOSE Friday, August 9, 2024 9:53PM











En esta imagen, proporcionada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en julio de 2024, se muestra una etiqueta de paté de hígado Boar's Head. (USDA vía AP) kabc

Tres personas han muerto en un brote de contaminación de alimentos por listeria vinculado con carnes frías de la marca Boar's Head, informaron el jueves autoridades federales de seguridad alimentaria, con lo que el número total de personas intoxicadas ascendió a 43. El más reciente fallecimiento ocurrió en Virginia, indicaron el jueves los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en un comunicado de prensa. Las otras dos muertes ocurrieron en Nueva Jersey e Illinois. Los CDC agregaron que se habían reportado nueve casos más desde un comunicado publicado el 31 de julio sobre el brote, que comenzó a finales de mayo. Boar's Head retiro del mercado 3,170 toneladas (7 millones de libras) de carnes frías el 30 de julio, ampliando un retiro inicial realizado el 25 de julio, después que una muestra de paté de hígado recogida por autoridades de salud en Maryland diera positivo en listeria. Los CDC dijeron el jueves que autoridades de salud de Nueva York analizaron una muestra de paté de hígado y confirmaron la misma cepa de la bacteria. En el retiro se incluyen más de 70 productos, como paté de hígado, jamón, salami de ternera y salchichas ahumadas, elaborados en la planta de la empresa en Jarratt, Virginia. Boar's Head ya enfrenta dos demandas por el brote, una en un tribunal de Missouri y la otra, una demanda colectiva en un tribunal federal de Nueva York. La carne fue distribuida en tiendas de todo el país, así como en las Islas Caimán, República Dominicana, México y Panamá. Los clientes no deben consumir las carnes retiradas y deberán desecharlas o devolverlas a la tienda para obtener un reembolso. La listeria es una bacteria que puede sobrevivir y crecer en el refrigerador, por lo que las autoridades indican que las personas que hayan tenido productos retirados deberán limpiar a conciencia y sanitizar el frigorífico a fin de evitar la contaminación. Los CDC calculan que, cada año, 1,600 personas resultan intoxicadas con alimentos contaminados con listeria, y cerca de 260 de esas personas mueren. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, dolores musculares y fatiga, aunque las infecciones también pueden provocar confusión y convulsiones. Las infecciones son más peligrosas para las personas de más de 65 años, personas con un sistema inmune debilitado y personas embarazadas. Los síntomas podrían no aparecer durante semanas después de consumir los alimentos contaminados.

